Роскосмос подарит телескоп астрономическому кружку в Московском планетарии

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Роскосмос совместно с председателем Совета директоров группы компаний "Каскол" Сергеем Недорослевым подарят ученикам астрономического кружка зеркально-линзовый телескоп с оптической схемой Шмидт-Кассегрен, сообщает пресс-служба Московского планетария.

С помощью автоматического телескопа, который имеет базу собственных звезд, ребята смогут исследовать небо и совершить для себя новые открытия.

Кстати, 31 мая Московский планетарий выпустит учеников третьего курса астрономического кружка и проведет встречу с воспитанниками прошлых лет.

Занятия в астрономическом кружке для ребят абсолютно бесплатны. Таким образом Московский планетарий хочет восполнить пробел знаний школьников, который появился после отмены астрономии в общеобразовательных учреждениях.

Весной этого года Московский планетарий выступил с инициативой вернуть предмет астрономии в программу обязательного школьного образования. На сайте даже организовано голосование за введение дисциплины в расписание школьников.

Эту идею, в свою очередь, поддержал и Роскосмос.

"Чтобы человек развивался гармонично, он должен больше знать о том, что его окружает. Тогда он будет по-другому смотреть на этот мир, понимать его лучше и вести себя соответствующе", – сказал директор по коммуникациям Роскосмоса Игорь Буренков.

По словам авторов инициативы, именно астрономия существенно влияет на формирование научной картины мира. Эта дисциплина определяет мировоззрение человека, помогая объяснять причину того, что мы видим на небе, помогает понять, как устроен мир и каковы его масштабы.