Подступеньки, Плюк и Манеж: тайные места главного вуза страны

25 января МГУ исполняется 260 лет. Обозреватель M24.ru Алексей Байков вспомнил легенды Университета и изучил тайные места главного вуза страны.



Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов



В каждом городе и в каждой веси есть два сорта местных достопримечательностей. Одни показывают туристам: "Посмотрите налево... А теперь направо", другие же предназначены исключительно для своих. Как правило в этих маленьких церквушках, обыкновенных на первый взгляд домах и незаметных кафешках нет ничего особенного, если не знать стоящих за ними историй. То же самое и с МГУ: есть места, мимо которых случайный посетитель пройдет и не обратит решительно никакого внимания. Но именно о них и рассказывают легенды первокурсникам. Вот несколько таких историй.

Памятник Отцу-основателю

Ломоносовых в МГУ, как известно, имеется целых две штуки. Первый сидит посреди старого университетского комплекса у крыльца журфака на Моховой, а второй стоит между физфаком и химфаком и с удивлением глядит бронзовыми глазами-пуговицами на проспект своего имени и новое здание Фундаментальной библиотеки.

Ломоносов с Моховой оставил отпечаток своей туфли на всей истории советского неформального движения. В конце 60-х вокруг него располагался знаменитый "Психодром" - первое место тусовки советских хиппи. 1 июня 1971 года, в День защиты детей, КГБ выманило "волосатых" на фальшивую демонстрацию против агрессии США во Вьетнаме, где большинство из них благополучно повязали, после чего "Псих" разбежался по всей Москве.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов



Что же касается памятника на Воробьевых горах, то с ним связано множество "внутрикорпоративных" примет и ритуалов.

Во-первых, имеет место вечный спор между физиками и химиками - к чьему факультету все-таки ближе Михайло Васильевич? Дело в том, что памятник стоит точно на оси симметрии, идущей сквозь всю территорию МГУ, и служит как бы пограничным столбом, разделяющим территорию парка на земли физфака и химфака. Кроме того, великий ученый немало сделал для обеих наук, так что вопрос о территориально-факультетской принадлежности основателя Универа только кажется праздным.

Как только не измеряли: рулетками, школьными линейками, спичечными коробками и даже лазерный дальномер использовали. В коробках получалось, что Ломоносов ближе к химфаку на 4 штуки, а лазер наоборот показал что памятник стоит на 34 см ближе к физикам. Согласно последним научным данным, памятник все же стоит на 3 метра ближе к химфаку, но зато на три градуса развернут в сторону физфака. В конце концов, оба факультета утешаются тем, что Ломоносов стоит спиной к ректорату.

Также существует смешная и неприличная легенда для первокурсников: в день, когда диплом факультета X (нужное подставить, чаще всего это геофак и филфак) получит девственница, бронзовый Ломоносов повернется лицом к главному зданию. Бытуют и ее вариации вариации вроде: "в день, когда все курсы физиков сдадут сессию с первого раза и без единой комиссии...", ну и так далее…

Фото: ТАСС/Федор Савинцев



Разумеется, существует традиция вытворять с памятником всевозможные непотребства во время Дней физика и химика. Как правило, Ломоносову повязывают на шею шарф любимой футбольной команды, одевают на него специально пошитую для этого огромную футболку с эмблемой факультета или же при помощи суперклея лепят ему на голову милицейскую фуражку. На следующее утро университетские дворники, матеря студентов на чем свет стоит, устраняют последствия игрищ молодецких.

"Плюк"

В кино – название пустынной планеты, на которой происходит большая часть действия культового фантастического фильма "Кин-дза-дза". В неформальной МГУ-шной топонимике это имя некоторое время носила крыша физического факультета. В основном "Плюк" служил местом для факультетских посиделок с алкоголем, но в истории остался как первая точка, где собирались московские толкинисты. Согласно легенде, выгнали их оттуда после того, как в ответ на просьбу одного из профессоров вести себя потише кто-то совсем уж заигравшийся в Средиземье завил: «Как смеешь ты, смертный, так разговаривать с высокорожденным эльфом». Обидевшись на столь явные проявления расовой дискриминации - профессор пошел с докладной в деканат, и эльфам пришлось искать себе новое место.

С крышами физфака и химфака был связан еще один ритуал межфакультетского противостояния. В День физика или День химика группы отчаянных смельчаков пытались водрузить флаг своего факультета на крыше у оппонентов, а те, соответственно, стремились всячески им в этом помешать. По свидетельствам участников, со стороны все это напоминало соревнования по регби с препятствиями.

Манеж и Гастроном За Углом

Манеж… о, сколько в этом звуке для сердца студиозуса слилось! А предыстория такова: в начале 90-х руководство МГУ слегка полиберальничало в отношении алкоголя и разрешило нескольким студенческим столовым торговлю пивом в розлив. Кроме того, в гастрономе-стекляшке рядом с улицей академика Хохлова поставили столики, так что все купленное в местном вино-водочном отделе теперь можно было употребить, практически не отходя от кассы.



Но гастрономовский "стояк" был слишком маленьким, мест за столиками хватало не всем, поэтому в теплое время года буйное студенчество выплескивалось на "полки" расположенного через дорогу от гастронома Большого физкультурного манежа. Построенный по античному образу Манеж стоит на огромном цоколе, внутри которого располагаются раздевалки, душевые и технические помещения. За счет разницы между площадью цоколя и площадью самого здания с каждой стороны получились замечательные каменные "карманы", в которые можно было сесть и выпивать со всеми удобствами.

На протяжении почти десяти лет Манеж был своеобразным клубом межфакультетского общения. Только там за купленным в гастрономе ящиком пива могли сойтись историк, физик, филолог, химик и почвовед. Там встречали и теряли любовь, помогали с курсовыми и дипломами, ругались и мирились, давали книги на почитать и диски на поиграть, делали научные карьеры, начинали стартапы, искали и находили работу или товарищей для турпохода. В общем, Манеж - имя не места, но целой эпохи в жизни МГУ.

В Музее Москвы открылась выставка к 260-летию МГУ



В конце концов "манежная вольница" изрядно надоела ректорату, и с 2000 года со студенческим пьянством начали бороться всерьез. Для начала запретили торговать спиртным в Гастрономе За Углом. Студенты стали закупаться на оптовом рынке, располагавшемся на том месте, где сейчас построили новое здание фундаменталки, и в заезжавших на территорию кампуса автопалатках – "тонарах". Тогда ректорат издал приказ, запрещавший торговлю спиртными напитками на всей территории МГУ, прикрыл торговлю разливным в столовых и потребовал от московских властей ликвидировать "оптовку". Цоколь Манежа стали заливать какой-то гадостью на основе смазочного масла, чтобы на нем не сидели.

У Гастронома За Углом была отдельная невеселая судьба. В связи с начавшейся кампанией против алкоголя на территории кампуса его сдали в аренду сети Cafemax. Вместо полезного объекта социальной инфраструктуры появилось никому не нужное интернет-кафе и кофейня с безумными ценами. Жители ГЗ (а это не только население общаг, но и семьи преподавателей и сотрудников Университета) постоянно жаловались на то, что даже за самыми банальными продуктами теперь приходится ходить пешком к метро или к магазинам на площади Индиры Ганди, но ректорат их проблемы не волновали. Помогло, как всегда в таких случаях, более высокое начальство: в 2008 году в Cafemax крепко избили сына тогдашнего замглавы МВД, студента экономического факультета, и заведение тут же прикрыли. Теперь там снова гастроном, а вот продают ли в нем спиртное, как в старые добрые времена, - не в курсе.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов



"Сачки"

Как известно, оба гуманитарных корпуса МГУ изначально не были учебными зданиями. Их проектировали и строили как гостиницы для ученых, приехавших на научные конференции, – отсюда и коридорная система и теснота в семинарских аудиториях. В каждом здании было сделано по два вестибюля с гардеробными: большой и малый. В больших вестибюлях было по вешалке с каждой стороны, но работала почему-то всегда только одна. Все остальное пространство оккупировали студенты со стаканчиками чая и кофе (некоторые, впрочем пили из них далеко не чай).

Тусовка на "сачках" существовала еще в советские времена – тогда там можно было не только потрепаться и склеить симпатичную студентку, но и достать себе фирменные джинсы или альбом западной рок-группы. "Сачок" также был неким пограничным пространством, в котором обитатели гуманитарных корпусов могли встречаться с гостями из внешнего мира, а родители абитуриентов с трепетом ждали объявления результатов вступительных экзаменов. Дальше уже сидели охранники, которые пропускали внутрь только счастливых обладателей синих книжечек с оттиснутым серебром силуэтом ГЗ. Одно время даже выходила независимая студенческая газета "Сачок", правда, о ней что-то давно ничего не слышно.

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов



Малый "сачок" первого гума был известен еще и тем, что там произошло одно из самых жестоких убийств в истории МГУ. На самом деле красавица, учившаяся на третьем курсе Философского факультета, была ранена своим сошедшим с ума поклонником не в самом здании, а на аллее рядом с Вечным Огнем, но как-то сумела доползти до малого "сачка", где истекла кровью.

Вообще-то свои аналоги "сачков" были на каждом факультете, например, знаменитое "Подкоровье" на биофаке – рекреация, располагавшаяся рядом со входом в Большую биологическую аудиторию со стороны галерки. Название получила из-за висевшей там огромной картины с пасущимися коровами, принадлежавшей кисти какого-то классика соцреализма.

"Подступеньки" и "шпилька"

Правда о подземельях главного здания доступна лишь немногим посвященным – тем, кому повезло во время студенческих пьянок познакомиться с нужными людьми и упросить их взять с собой, тем, кто не испугался темноты, грязи и гнева ректората (в свое время пойманному в системах подземных коммуникаций грозило отчисление без разговоров).





Для прочих смертных существуют городские легенды вроде "озера жидкого азота, на котором держится все ГЗ", "пятнадцати этажей вниз", "подземных ходов до Раменок, Метро-2 и до Кремля", "секретного хранилища, в котором лежит золотая статуя Сталина" и прочая, прочая, прочая.

На самом деле подвалы ГЗ состоят всего из двух подземных этажей, уходящих на глубину порядка -17,85 метра. Все. Никакого секретного третьего уровня там нет, как и четвертого с пятым.

К уровню "П1" относятся подвалы ГЗ и факультетов, служебные помещения, тепло- и электроцентраль. "П2" - это штаб гражданской обороны ГЗ, бомбоубежище и бывшая радиологическая лаборатория. Уровень "П-2" расположен под зонами "А", "Б" и "В" и за пределы ГЗ не выходит. Сама система подземных коммуникаций также практически вся строго ограничена территорией МГУ.

"Интервью": Виктор Садовничий - о праздновании 260-летия МГУ

Когда-то все это и впрямь имело военное значение, но уже в 70-х штаб и лабораторию вывезли, после чего опустевшее убежище стало эксплуатироваться всеми факультетами по принципу "все вокруг колхозное", в том смысле что каждый завхоз по мере сил тащил туда барахло, для которого в родных хранилищах места не хватало, а выбрасывать было жалко или нельзя. Чего только там ни находили студенты: физические приборы, коллекции минералов, старинные медицинские носилки, костюмы химзащиты и противогазы, эталонные радиоактивные элементы для калибровки дозиметров в бетонных контейнерах со стальными ручками...

Самым культовым местом во всей МГУшной подземке, безусловно, считаются "Подступеньки" - огромный подвал под клубным входом ГЗ. Попадали туда как правило либо через уровень "П1", просочившись сквозь незаметную дверку в холле ГЗ, либо через один из люков теплоцентрали. Высшей степенью крутости считалось добраться до "Подступенек" без использования фонарика или иных источников постоянного света. Лишь иногда, в самых сложных местах можно было помогать себе чирками зажигалки.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев



У "Подступенек" есть две достопримечательности: во-первых там растут сталактиты и сталагмиты, как в настоящих пещерах, а во-вторых, в дальнем углу там копится огромная пирамида пустых бутылок из-под вино-водочных продуктов, распитых в этом месте студентами. По слухам, самые нижние сосуды датируются аж 1972 годом – вот уже сколько лет существует сей подземный "клуб для своих", и традиция все никак не прерывается, несмотря на героические усилия ректората в этом направлении.

Попасть на самую верхушку ГЗ еще сложнее. Из расположенного наверху Музея землеведения туда не пройти – можно выйти максимум на балкон завершающего барабана. Путь на саму "шпильку" начинается на 28-м этаже, где надо сесть в специальный лифт с кодовым замком. На выходе вас уже будет ждать компетентный товарищ в военной форме.

На самом деле вахту там несут метеорологи, техническая служба МГУ, ФСБ, ФСО и даже Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации. В свое время шпиль как одна из самых высоких точек Москвы был важным элементом ПВО города. С появлением загоризонтных РЛС потребность в размещении антенн радаров на головокружительной высоте отпала, и "шпильку" стали использовать для спецсвязи и прослушивания китайского посольства. В 90-х ненадолго наступили "смутные времена" - именно к этому периоду и относится большинство историй о самовольных залазах туда диггеров и просто любопытствующих студентов. А в 2000-х все опять взяли в оборот, закрыли на замки и поставили злую охрану. Известно, что там держат свою аппаратуру все работающие в Москве операторы сотовой связи и что после пожара в Останкине все основные федеральные телеканалы использовали аппаратуру "шпильки" для трансляции своего сигнала.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов



Если вам удастся договориться с охраной о небольшой экскурсии, то дальше вас поведут по длинной винтовой лестнице, которая заканчивается на техническом 34-м этаже. Оттуда поднимаетесь на 35-й и выходите на крышу "короны" ГЗ, из которой, собственно, и торчит шпиль. Затем входите уже в саму иглу - впереди вас ждут лестницы, лестницы и еще раз лестницы. Одолев последнюю, вы, наконец, попадете на маленький (всего 1,5 метра в диаметре), безжалостно раздолбанный ветром и временем балкончик, который располагается уже под самой звездой. С такой высоты могучие сталинские корпуса МГУ выглядят спичечными коробками, а Ломоносов – детским оловянным солдатиком.

Отсюда путь ведет уже внутрь самой звезды, стенки которой сделаны, кстати, не из металла, как многим кажется с земли, а из желтого стекла. Внутри звезды целых три этажа, на каждом луче имеется по небольшому балкончику с поручнями, а заканчивается это дело еще одной огромной старинной антенной.

Тех, кто побывал на самом верху, можно пересчитать по пальцам двух рук. Последней была экспедиция каких-то руферов, которых по доброте душевной пустили ФСОшники, их фотосессия сейчас гуляет по всему интернету.

Пока несут саке

Для того чтобы полюбоваться цветением сакуры, совсем необязательно собирать чемоданы и лететь в Страну восходящего солнца. Японские вишни растут правее первого гуманитарного корпуса, а в 2010 году губернатор Токио Канди Мурояма заложил еще одну аллею сакуры (72 саженца) на площади между улицей Косыгина и Университетским проспектом.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Алексей Байков