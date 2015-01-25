Подступеньки, Плюк и Манеж: тайные места главного вуза страны

25 января МГУ исполняется 260 лет. Обозреватель M24.ru Алексей Байков вспомнил легенды Университета и изучил тайные места главного вуза страны.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В каждом городе и в каждой веси есть два сорта местных достопримечательностей. Одни показывают туристам: "Посмотрите налево... А теперь направо", другие же предназначены исключительно для своих. Как правило в этих маленьких церквушках, обыкновенных на первый взгляд домах и незаметных кафешках нет ничего особенного, если не знать стоящих за ними историй. То же самое и с МГУ: есть места, мимо которых случайный посетитель пройдет и не обратит решительно никакого внимания. Но именно о них и рассказывают легенды первокурсникам. Вот несколько таких историй.
Памятник Отцу-основателю
Ломоносовых в МГУ, как известно, имеется целых две штуки. Первый сидит посреди старого университетского комплекса у крыльца журфака на Моховой, а второй стоит между физфаком и химфаком и с удивлением глядит бронзовыми глазами-пуговицами на проспект своего имени и новое здание Фундаментальной библиотеки.
Ломоносов с Моховой оставил отпечаток своей туфли на всей истории советского неформального движения. В конце 60-х вокруг него располагался знаменитый "Психодром" - первое место тусовки советских хиппи. 1 июня 1971 года, в День защиты детей, КГБ выманило "волосатых" на фальшивую демонстрацию против агрессии США во Вьетнаме, где большинство из них благополучно повязали, после чего "Псих" разбежался по всей Москве.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Что же касается памятника на Воробьевых горах, то с ним связано множество "внутрикорпоративных" примет и ритуалов.
Во-первых, имеет место вечный спор между физиками и химиками - к чьему факультету все-таки ближе Михайло Васильевич? Дело в том, что памятник стоит точно на оси симметрии, идущей сквозь всю территорию МГУ, и служит как бы пограничным столбом, разделяющим территорию парка на земли физфака и химфака. Кроме того, великий ученый немало сделал для обеих наук, так что вопрос о территориально-факультетской принадлежности основателя Универа только кажется праздным.
Как только не измеряли: рулетками, школьными линейками, спичечными коробками и даже лазерный дальномер использовали. В коробках получалось, что Ломоносов ближе к химфаку на 4 штуки, а лазер наоборот показал что памятник стоит на 34 см ближе к физикам. Согласно последним научным данным, памятник все же стоит на 3 метра ближе к химфаку, но зато на три градуса развернут в сторону физфака. В конце концов, оба факультета утешаются тем, что Ломоносов стоит спиной к ректорату.
Также существует смешная и неприличная легенда для первокурсников: в день, когда диплом факультета X (нужное подставить, чаще всего это геофак и филфак) получит девственница, бронзовый Ломоносов повернется лицом к главному зданию. Бытуют и ее вариации вариации вроде: "в день, когда все курсы физиков сдадут сессию с первого раза и без единой комиссии...", ну и так далее…
Фото: ТАСС/Федор Савинцев
Разумеется, существует традиция вытворять с памятником всевозможные непотребства во время Дней физика и химика. Как правило, Ломоносову повязывают на шею шарф любимой футбольной команды, одевают на него специально пошитую для этого огромную футболку с эмблемой факультета или же при помощи суперклея лепят ему на голову милицейскую фуражку. На следующее утро университетские дворники, матеря студентов на чем свет стоит, устраняют последствия игрищ молодецких.
"Плюк"
В кино – название пустынной планеты, на которой происходит большая часть действия культового фантастического фильма "Кин-дза-дза". В неформальной МГУ-шной топонимике это имя некоторое время носила крыша физического факультета. В основном "Плюк" служил местом для факультетских посиделок с алкоголем, но в истории остался как первая точка, где собирались московские толкинисты. Согласно легенде, выгнали их оттуда после того, как в ответ на просьбу одного из профессоров вести себя потише кто-то совсем уж заигравшийся в Средиземье завил: «Как смеешь ты, смертный, так разговаривать с высокорожденным эльфом». Обидевшись на столь явные проявления расовой дискриминации - профессор пошел с докладной в деканат, и эльфам пришлось искать себе новое место.
С крышами физфака и химфака был связан еще один ритуал межфакультетского противостояния. В День физика или День химика группы отчаянных смельчаков пытались водрузить флаг своего факультета на крыше у оппонентов, а те, соответственно, стремились всячески им в этом помешать. По свидетельствам участников, со стороны все это напоминало соревнования по регби с препятствиями.
Манеж и Гастроном За Углом
Манеж… о, сколько в этом звуке для сердца студиозуса слилось! А предыстория такова: в начале 90-х руководство МГУ слегка полиберальничало в отношении алкоголя и разрешило нескольким студенческим столовым торговлю пивом в розлив. Кроме того, в гастрономе-стекляшке рядом с улицей академика Хохлова поставили столики, так что все купленное в местном вино-водочном отделе теперь можно было употребить, практически не отходя от кассы.
Но гастрономовский "стояк" был слишком маленьким, мест за столиками хватало не всем, поэтому в теплое время года буйное студенчество выплескивалось на "полки" расположенного через дорогу от гастронома Большого физкультурного манежа. Построенный по античному образу Манеж стоит на огромном цоколе, внутри которого располагаются раздевалки, душевые и технические помещения. За счет разницы между площадью цоколя и площадью самого здания с каждой стороны получились замечательные каменные "карманы", в которые можно было сесть и выпивать со всеми удобствами.
На протяжении почти десяти лет Манеж был своеобразным клубом межфакультетского общения. Только там за купленным в гастрономе ящиком пива могли сойтись историк, физик, филолог, химик и почвовед. Там встречали и теряли любовь, помогали с курсовыми и дипломами, ругались и мирились, давали книги на почитать и диски на поиграть, делали научные карьеры, начинали стартапы, искали и находили работу или товарищей для турпохода. В общем, Манеж - имя не места, но целой эпохи в жизни МГУ.
В конце концов "манежная вольница" изрядно надоела ректорату, и с 2000 года со студенческим пьянством начали бороться всерьез. Для начала запретили торговать спиртным в Гастрономе За Углом. Студенты стали закупаться на оптовом рынке, располагавшемся на том месте, где сейчас построили новое здание фундаменталки, и в заезжавших на территорию кампуса автопалатках – "тонарах". Тогда ректорат издал приказ, запрещавший торговлю спиртными напитками на всей территории МГУ, прикрыл торговлю разливным в столовых и потребовал от московских властей ликвидировать "оптовку". Цоколь Манежа стали заливать какой-то гадостью на основе смазочного масла, чтобы на нем не сидели.
У Гастронома За Углом была отдельная невеселая судьба. В связи с начавшейся кампанией против алкоголя на территории кампуса его сдали в аренду сети Cafemax. Вместо полезного объекта социальной инфраструктуры появилось никому не нужное интернет-кафе и кофейня с безумными ценами. Жители ГЗ (а это не только население общаг, но и семьи преподавателей и сотрудников Университета) постоянно жаловались на то, что даже за самыми банальными продуктами теперь приходится ходить пешком к метро или к магазинам на площади Индиры Ганди, но ректорат их проблемы не волновали. Помогло, как всегда в таких случаях, более высокое начальство: в 2008 году в Cafemax крепко избили сына тогдашнего замглавы МВД, студента экономического факультета, и заведение тут же прикрыли. Теперь там снова гастроном, а вот продают ли в нем спиртное, как в старые добрые времена, - не в курсе.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
"Сачки"
Как известно, оба гуманитарных корпуса МГУ изначально не были учебными зданиями. Их проектировали и строили как гостиницы для ученых, приехавших на научные конференции, – отсюда и коридорная система и теснота в семинарских аудиториях. В каждом здании было сделано по два вестибюля с гардеробными: большой и малый. В больших вестибюлях было по вешалке с каждой стороны, но работала почему-то всегда только одна. Все остальное пространство оккупировали студенты со стаканчиками чая и кофе (некоторые, впрочем пили из них далеко не чай).
Тусовка на "сачках" существовала еще в советские времена – тогда там можно было не только потрепаться и склеить симпатичную студентку, но и достать себе фирменные джинсы или альбом западной рок-группы. "Сачок" также был неким пограничным пространством, в котором обитатели гуманитарных корпусов могли встречаться с гостями из внешнего мира, а родители абитуриентов с трепетом ждали объявления результатов вступительных экзаменов. Дальше уже сидели охранники, которые пропускали внутрь только счастливых обладателей синих книжечек с оттиснутым серебром силуэтом ГЗ. Одно время даже выходила независимая студенческая газета "Сачок", правда, о ней что-то давно ничего не слышно.
Фото: ТАСС/Игорь Кубединов
Малый "сачок" первого гума был известен еще и тем, что там произошло одно из самых жестоких убийств в истории МГУ. На самом деле красавица, учившаяся на третьем курсе Философского факультета, была ранена своим сошедшим с ума поклонником не в самом здании, а на аллее рядом с Вечным Огнем, но как-то сумела доползти до малого "сачка", где истекла кровью.
Вообще-то свои аналоги "сачков" были на каждом факультете, например, знаменитое "Подкоровье" на биофаке – рекреация, располагавшаяся рядом со входом в Большую биологическую аудиторию со стороны галерки. Название получила из-за висевшей там огромной картины с пасущимися коровами, принадлежавшей кисти какого-то классика соцреализма.
"Подступеньки" и "шпилька"
Правда о подземельях главного здания доступна лишь немногим посвященным – тем, кому повезло во время студенческих пьянок познакомиться с нужными людьми и упросить их взять с собой, тем, кто не испугался темноты, грязи и гнева ректората (в свое время пойманному в системах подземных коммуникаций грозило отчисление без разговоров).
Ссылки по теме
Для прочих смертных существуют городские легенды вроде "озера жидкого азота, на котором держится все ГЗ", "пятнадцати этажей вниз", "подземных ходов до Раменок, Метро-2 и до Кремля", "секретного хранилища, в котором лежит золотая статуя Сталина" и прочая, прочая, прочая.
На самом деле подвалы ГЗ состоят всего из двух подземных этажей, уходящих на глубину порядка -17,85 метра. Все. Никакого секретного третьего уровня там нет, как и четвертого с пятым.
К уровню "П1" относятся подвалы ГЗ и факультетов, служебные помещения, тепло- и электроцентраль. "П2" - это штаб гражданской обороны ГЗ, бомбоубежище и бывшая радиологическая лаборатория. Уровень "П-2" расположен под зонами "А", "Б" и "В" и за пределы ГЗ не выходит. Сама система подземных коммуникаций также практически вся строго ограничена территорией МГУ.
Когда-то все это и впрямь имело военное значение, но уже в 70-х штаб и лабораторию вывезли, после чего опустевшее убежище стало эксплуатироваться всеми факультетами по принципу "все вокруг колхозное", в том смысле что каждый завхоз по мере сил тащил туда барахло, для которого в родных хранилищах места не хватало, а выбрасывать было жалко или нельзя. Чего только там ни находили студенты: физические приборы, коллекции минералов, старинные медицинские носилки, костюмы химзащиты и противогазы, эталонные радиоактивные элементы для калибровки дозиметров в бетонных контейнерах со стальными ручками...
Самым культовым местом во всей МГУшной подземке, безусловно, считаются "Подступеньки" - огромный подвал под клубным входом ГЗ. Попадали туда как правило либо через уровень "П1", просочившись сквозь незаметную дверку в холле ГЗ, либо через один из люков теплоцентрали. Высшей степенью крутости считалось добраться до "Подступенек" без использования фонарика или иных источников постоянного света. Лишь иногда, в самых сложных местах можно было помогать себе чирками зажигалки.
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
У "Подступенек" есть две достопримечательности: во-первых там растут сталактиты и сталагмиты, как в настоящих пещерах, а во-вторых, в дальнем углу там копится огромная пирамида пустых бутылок из-под вино-водочных продуктов, распитых в этом месте студентами. По слухам, самые нижние сосуды датируются аж 1972 годом – вот уже сколько лет существует сей подземный "клуб для своих", и традиция все никак не прерывается, несмотря на героические усилия ректората в этом направлении.
Попасть на самую верхушку ГЗ еще сложнее. Из расположенного наверху Музея землеведения туда не пройти – можно выйти максимум на балкон завершающего барабана. Путь на саму "шпильку" начинается на 28-м этаже, где надо сесть в специальный лифт с кодовым замком. На выходе вас уже будет ждать компетентный товарищ в военной форме.
На самом деле вахту там несут метеорологи, техническая служба МГУ, ФСБ, ФСО и даже Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации. В свое время шпиль как одна из самых высоких точек Москвы был важным элементом ПВО города. С появлением загоризонтных РЛС потребность в размещении антенн радаров на головокружительной высоте отпала, и "шпильку" стали использовать для спецсвязи и прослушивания китайского посольства. В 90-х ненадолго наступили "смутные времена" - именно к этому периоду и относится большинство историй о самовольных залазах туда диггеров и просто любопытствующих студентов. А в 2000-х все опять взяли в оборот, закрыли на замки и поставили злую охрану. Известно, что там держат свою аппаратуру все работающие в Москве операторы сотовой связи и что после пожара в Останкине все основные федеральные телеканалы использовали аппаратуру "шпильки" для трансляции своего сигнала.
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Если вам удастся договориться с охраной о небольшой экскурсии, то дальше вас поведут по длинной винтовой лестнице, которая заканчивается на техническом 34-м этаже. Оттуда поднимаетесь на 35-й и выходите на крышу "короны" ГЗ, из которой, собственно, и торчит шпиль. Затем входите уже в саму иглу - впереди вас ждут лестницы, лестницы и еще раз лестницы. Одолев последнюю, вы, наконец, попадете на маленький (всего 1,5 метра в диаметре), безжалостно раздолбанный ветром и временем балкончик, который располагается уже под самой звездой. С такой высоты могучие сталинские корпуса МГУ выглядят спичечными коробками, а Ломоносов – детским оловянным солдатиком.
Отсюда путь ведет уже внутрь самой звезды, стенки которой сделаны, кстати, не из металла, как многим кажется с земли, а из желтого стекла. Внутри звезды целых три этажа, на каждом луче имеется по небольшому балкончику с поручнями, а заканчивается это дело еще одной огромной старинной антенной.
Тех, кто побывал на самом верху, можно пересчитать по пальцам двух рук. Последней была экспедиция каких-то руферов, которых по доброте душевной пустили ФСОшники, их фотосессия сейчас гуляет по всему интернету.
Пока несут саке
Для того чтобы полюбоваться цветением сакуры, совсем необязательно собирать чемоданы и лететь в Страну восходящего солнца. Японские вишни растут правее первого гуманитарного корпуса, а в 2010 году губернатор Токио Канди Мурояма заложил еще одну аллею сакуры (72 саженца) на площади между улицей Косыгина и Университетским проспектом.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Алексей Байков