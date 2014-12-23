Старейший в столице детский сад планируют сохранить

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Здание старейшего детского сада в Москве планируется сохранить. Решение о дальнейшей судьбе сада №333 на улице Маршала Василевского, также известного как "детский сад со слониками", будет принято 24 декабря на заседании "сносной комиссии" при правительстве Москвы, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Предварительно принято решение о том, что здание сноситься не будет. Мы изучили вопрос, учли мнение общественности и экспертов, отметивших особое значение этого здания как уникального объекта архитектуры 30-х годов XX века, и предлагаем его сохранить", - заявил председатель комиссии, заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Детский сад на улице Маршала Василевского - старейшее дошкольное учреждение в Москве, один из последних уцелевших садиков довоенного периода. Здание построено в 1934 году и сочетает в себе сразу два стиля: конструктивизм, характерный для столичных построек 1920–1930-х годов, и сталинский ампир второй половины 1930-х.

В 1990-е годы, в рамках программы замены старых зданий дошкольных учреждений новыми, все довоенные детские сады были снесены или перепрофилированы.

Примерно два последних года здание не использовалось, поэтому группа местных жителей обратилась к властям города с предложением о сносе и строительстве на данной территории нового детского сада.