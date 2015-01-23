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Общество

23 января 2015, 16:08

Московских школьников научат бороться со стрессом

образование школьники мастер-классы стрессы университетские субботы семейная и молодёжная политика

Фото: ТАСС / Сергей Карпов

В рамках проекта "Университетские субботы" московских школьников научат бороться со стрессом, сообщили в столичном департаменте образования.

Бесплатный мастер-класс по контролю эмоций "Эмоции: яд или лекарство" пройдет в Московском финансово-юридической университете 24 января. Школьникам расскажут, как развить навыки контроля своего эмоционального состояния.

Также участники проекта узнают о различных вариантах проявления эмоций и научатся принимать правильные решения в кризисных ситуациях.

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Кроме того, в эти выходные в четырех столичных вузах пройдут девять открытых мастер-классов по культуре, юриспруденции и экологии. Ребята узнают об истории русского искусства, пластическом моделировании, проектировании, промышленной эстетике и особенностях человеческого организма.

С подробным расписанием мастер-классов можно ознакомиться здесь.

Проект "Университетские субботы"

Просветительский проект, стартовавший по инициативе департамента образования Москвы в 2013 году. Столичных школьников знакомят с новыми научными достижениями, а также рассказывают детям об открытиях в различных областях человеческих знаний.

Мастер-классы и лекции проводят ведущие профессора московских вузов. Занятия бесплатные.

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