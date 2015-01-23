Фото: ТАСС / Сергей Карпов
В рамках проекта "Университетские субботы" московских школьников научат бороться со стрессом, сообщили в столичном департаменте образования.
Бесплатный мастер-класс по контролю эмоций "Эмоции: яд или лекарство" пройдет в Московском финансово-юридической университете 24 января. Школьникам расскажут, как развить навыки контроля своего эмоционального состояния.
Также участники проекта узнают о различных вариантах проявления эмоций и научатся принимать правильные решения в кризисных ситуациях.
Кроме того, в эти выходные в четырех столичных вузах пройдут девять открытых мастер-классов по культуре, юриспруденции и экологии. Ребята узнают об истории русского искусства, пластическом моделировании, проектировании, промышленной эстетике и особенностях человеческого организма.
С подробным расписанием мастер-классов можно ознакомиться здесь.
Проект "Университетские субботы"Просветительский проект, стартовавший по инициативе департамента образования Москвы в 2013 году. Столичных школьников знакомят с новыми научными достижениями, а также рассказывают детям об открытиях в различных областях человеческих знаний.
Мастер-классы и лекции проводят ведущие профессора московских вузов. Занятия бесплатные.
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