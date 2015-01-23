Фото: ТАСС / Сергей Карпов

В рамках проекта "Университетские субботы" московских школьников научат бороться со стрессом, сообщили в столичном департаменте образования.

Бесплатный мастер-класс по контролю эмоций "Эмоции: яд или лекарство" пройдет в Московском финансово-юридической университете 24 января. Школьникам расскажут, как развить навыки контроля своего эмоционального состояния.

Также участники проекта узнают о различных вариантах проявления эмоций и научатся принимать правильные решения в кризисных ситуациях.

Кроме того, в эти выходные в четырех столичных вузах пройдут девять открытых мастер-классов по культуре, юриспруденции и экологии. Ребята узнают об истории русского искусства, пластическом моделировании, проектировании, промышленной эстетике и особенностях человеческого организма.

С подробным расписанием мастер-классов можно ознакомиться здесь.