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Общество

18 декабря 2014, 21:17

В рамках "Университетских суббот" москвичей научат праздничному оформлению стола

образование лекции вузы школьники мастер-классы университетские субботы семейная и молодёжная политика

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В преддверии Нового года в рамках проекта "Университетские субботы" москвичей научат праздничному оформлению стола. Кроме того, 20 декабря пройдет еще 13 открытых мастер-классов в столичных вузах, сообщает пресс-служба департамента образования.

Научиться художественному оформлению стола школьники смогут на мастер-классе по кулинарному искусству в Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского. А как развивать человеческие возможности, ребята узнают на лекции "Фабрика здоровья" в вашем доме: красота, сила, грация" в университете МИСиС.

В Москве стартовал проект "Университетские субботы-2014"

Кроме того, Московский педагогический государственный университет приглашает москвичей подискутировать на английском языке по теме: "Главное в человеческих отношениях: интеллект или внешность". Там же ребятам поведают и о важнейших событиях в истории нашей планеты.

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Также москвичи смогут больше узнать о редкоземельных металлах, которые используются во всех наукоемких областях. О них расскажут на лекции "Редкие земли – тайны нашей планеты" в МИФИ. Также все желающие смогут принять участие в демонстрации опытов на мастер-классе "Механика – основа технического образования" в Московском энергетическом институте.

Посмотреть список всех лекций и мастер-классов, а также зарегистрироваться на мероприятия можно здесь.

Напомним, что проект "Университетские субботы", в рамках которого ведущие профессора московских вузов бесплатно знакомят школьников с новыми научными достижениями проходит по инициативе департамента образования с 2013 года.

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