Для МИИТа построят новое общежитие

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Новое общежитие появится у Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ). Здание построят по адресу Новосущевский переулок, владение 6, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Общая площадь земельного участка, на котором появится студенческое общежитие, составляет 0,23 га. В настоящее время здесь находится нежилое здание площадью 405 квадратных метров, однако, согласно генплану Москвы, территория подлежит реорганизации.

Наземная площадь нового общежития, как ожидается, составит 16,7 тысячи квадратных метров.