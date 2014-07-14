Для МИИТа построят новое общежитие

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Новое общежитие появится у Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ). Здание построят по адресу Новосущевский переулок, владение 6, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Общая площадь земельного участка, на котором появится студенческое общежитие, составляет 0,23 га. В настоящее время здесь находится нежилое здание площадью 405 квадратных метров, однако, согласно генплану Москвы, территория подлежит реорганизации.
Наземная площадь нового общежития, как ожидается, составит 16,7 тысячи квадратных метров.
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