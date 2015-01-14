Более 60 тысяч москвичей посетили лекции проекта "Университетские субботы"

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Открытые лекции и мастер-классы в рамках образовательного проекта "Университетские субботы" с начала сентября прошлого года посетили более 60 тысяч москвичей. Свои программы подготовили 54 вуза.

Всего проведено свыше 1300 мастер-классов и лекций. Каждую субботу для школьников их проводили ведущие профессора. Эксперты познакомили аудиторию с научными достижениями и рассказали об актуальных открытиях.

"Среди московских вузов проводился конкурс "Лучшая Университетская суббота". Победителем в 2014-2015 учебном году стал Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. Пирогова за проведение лекции о дыхательной системе», - сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

Лекцию провели в формате циркового шоу из цикла "Занимательная анатомия".

По данным ведомства, популярность "Университетских суббот" значительно возросла по сравнению с 2013 – 2014 годами. Тогда лекции и мастер-классы посетили более 28 тысяч москвичей.

Напомним, нынешний сезон проекта "Университетские субботы" стартовал в сентябре прошлого года. Для школьников бесплатно проводили выставки и викторины, лекции и мастер-классы по психологии, искусству, медицине, географии, биологии и педагогике.

Впервые "Университетские субботы" провели в 2013 году.