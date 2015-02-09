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Общество

09 февраля 2015, 14:00

Сергей Собянин открыл новый детский сад в Троицке

образование Троицк детские сады социальные объекты Сергей Собянин

В Троицке открылся новый детский сад

В Новой Москве постепенно решаются проблемы со школьными и дошкольными учреждениями. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового детского сада в микрорайоне Солнечный.

"Троицк вошел в состав Новой Москвы. Здесь развиваются и научные учреждения, исследовательские учреждения, технопарк. Но требуются серьезные вложения и в социальную инфраструктуру. К сожалению, Троицк – один из самых напряженных городов в составе Москвы, которые испытывают серьезные проблемы с местами в школьных и дошкольных учреждениях. Мы уже второй детский сад вводим в Троицке. Первые воспитанники придут в этот детский сад уже завтра", – отметил Сергей Собянин.

Новый детский сад на 125 мест построен по индивидуальному проекту и будет работать в качестве структурного подразделения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка "Успех".

Общая площадь двухэтажного здания с подвалом и техническим этажом составит 3,5 тысячи квадратных метров. В детском саду созданы все условия для полноценного обучения и развития детей, включая изолированные групповые помещения, бассейн, зал для занятий музыкой, спортивный зал, компьютерный зал, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, игровые и спортивные площадки.

Детский сад оборудован компьютерами, телевизорами, интерактивной доской мультимедийными проекторами, видеокамерами и фотоаппаратами. Здание полностью адаптировано для приема детей с ограниченными возможностями.

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Ранее глава департамента образования Исаак Калина сообщил, что все столичные дети от 2,5 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. По его словам, с 1 сентября 2014 года нуждающимся детям предоставили 119 тысяч мест. Калина также отметил, что 86% московских школ, а это 600 учреждений, имеют в своем составе дошкольные отделения.

Напомним, в 2014 году в Москве открыли 24 новых детских сада. По словам Сергея Собянина, в прошлом году 16 садиков построили за счет городского бюджета, а 8 за счет инвесторов в рамках исполнения обязательств перед городом.

По словам Сергея Собянина, хотя темпы прибавления детей не такие большие, как в предыдущие годы, количество ребят, посещающих детские сады, будет расти за счет смещения возрастной группы.

Сюжеты: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги Образование в Москве

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