Французский по пятницам: почему в любом возрасте приятно поучиться

Хотите научиться танцевать фламенко или говорить по-французски – добро пожаловать! Анна Лебедева рассказывает, что получать новые знания всегда полезно и возраст в этом деле не помеха…

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Порой в голову приходят неожиданные мысли. Например, проснувшись утром и выпив чашку кофе с хрустящим, как яркие осенние листья круассаном, возникает желание записаться на курсы французского языка. С чистого листа, с нуля, не думая о том, что лучше бы подправить свой английский, на котором могла лихо объясняться в студенческие годы.

Бонжур нереализованным фантазиям! Всего-то один звонок, и город любви ко мне станет ближе, как теплый шарф на шее, как воздушный эклер, купленный на завтрак в пекарне, как маленькое черное платье на все случаи жизни. Не проходит недели, и я покупаю пачку стикеров, чтобы приклеить магнитом на холодильник напоминание – французский по пятницам.

– Мама, почему ты такая радостная? – спрашивает меня пятилетняя дочь. – Я записалась на курсы французского! – Зачем?





Переключив ребенка на другую тему и договорившись с родственниками забрать ее из детского сада, иду на первое занятие: с чистой тетрадкой, как зрелая первокурсница, как те, что поступают в институт в 35, и вместо того, чтобы пить глинтвейн, прогуливая вечерние лекции, конспектируют каждую фразу. Зачем мне это нужно? Не знаю. Я точно не собираюсь профессионально переводить книги и ехать на ПМЖ в Париж. Но мне нравится эта речь, которая как пряный чай растекается внутри, согревая душу и бренчит грассирующим колокольчиком.

Прихожу на занятия, и смахнув рукой шерстяной берет, погружаюсь в изучение французского алфавита. Представляю, как через месяц интенсивных уроков, я начну тихонечко читать Жака Превера, и мы с мужем, глядя на белые хлопья снега за окном, будем подшучивать над рифмами, щебетать по-французски. Уверена, вся эта мелодичность добавит шарма в наше семейное гнездышко. И почему я этого не сделала раньше, когда было много времени? Все банально просто. Ответом на этот вопрос я не открою Америку, не переплыву океан, не удивлю проходящего мимо человека, который так же, как и я о чем-то мечтает, но не может это осуществить по ряду причин.

– С меня хватит школьных уроков, которые мы всей семьей делаем дома с ребенком, – сказала мне знакомая, когда речь зашла о развитии ее творческих способностей.



Фото: Портал мэра и правительства Москвы

К сожалению или к счастью, но родители обязаны быть детьми – уметь решать головоломки, задачи, писать сочинения, диктанты, вникать во все школьные предметы. Иначе из красочных рюкзаков, которые мы так бережно выбирали к началу учебного года, посыплются двойки – и это печальное обстоятельство мы вынуждены будем исправлять.

Мы часто не доходим до своей мечты. Хотя, казалось бы, она рядом с нами и надо всего лишь протянуть руку, поздороваться, улыбнуться, пустить к себе в дом, пусть даже там полный беспорядок. Уверена, что новый гость может легко оказать терапевтический эффект, подняв самооценку, улучшив настроение и даже заменив психолога, на которого уходит не мало денежных средств.

– Я понял, что жизнь началась только на пенсии, – сказал однажды мне мой отец, который работал от звонка до звонка, чтобы нам было хорошо.





Теперь он все лето живет на загородном участке, занимается выращиванием картошки, огурцов, изучает новые сорта растений, гладит и кормит кота, занимается йогой и вечно что-то мастерит. Его мечта пришла к нему с возрастом – сама, без приглашения. Теперь он как Петсон с Финдусом из произведений шведского детского писателя.

Возможно, осень – лучшее время для перезагрузки, для новой волны, легко подбрасывающей в неизведанное. Обветренные щеки хотят согреться, а тело пуститься в пляс. Хочется купить туфли с тупыми носами, с широким каблуком, изящной пряжкой, и пойти отстукивать ритмы фламенко, добавив кипятка в прохладное русло дождливых будней. А после жгучей экспрессии переключиться на нежность, включив диск с французскими песнями, закрепить изученный материал.

Было бы время, моим фантазиям нет предела! Ведь никогда не поздно развиваться. И в 40, и в 50, и даже в 80 лет. Научиться вязать, говорить на другом языке, пройти мастер-класс у шеф-повара, походить на танцы, чтобы впервые в жизни показать грацию, станцевав танго, фламенко, вальс или сальсу.

Окунувшись в размышления о надобности изучения второго языка, я поняла, что он мне нужен как глоток свежего воздуха, без всяких примесей, как прозрачная весенняя листва, обнимающая салатовой дымкой уставший от долгой зимы город, как аккумулятор для мозга, который отвык от учебников, конспектов и новых правил.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Теперь это мой Perpetuum Mobile, моя аскорбинка, мой витамин D.

Пожалуй, главная проблема нереализованности наших желаний – нехватка времени. Оно словно река с быстрым течением – убегает и прячется. Как сложный механизм со счетчиком, как школьная тетрадка, где все расписано по пунктам – образование, работа, дом, семья, дети. Французский? Надо подумать. Танцы? Увы, все вечера заняты, потому что по вторникам художественная гимнастика у дочери, по средам спортивный зал, в четверг завал на работе.