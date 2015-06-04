Школьники сдают профильный ЕГЭ по математике

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4 июня школьники сдают ЕГЭ по математике профильного уровня. Всего в экзамене примут участие около 560 тысяч человек, 531 тысячи из них - выпускники этого года, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Отмечается, что много выпускников выбрали и базовый, и профильный уровни, а вот экзамен только профильного уровня хотят сдать 268 тысячи школьников. В основном, это ребята, которые собираются поступать в инженерные вузы и на математические факультеты.

На экзамене выпускникам предлагают выполнить 21 задание. Чтобы получить удовлетворительный результат, необходимо правильно решить не менее 7 заданий. На экзамен отводится 3 часа 55 минут, а результаты планируется объявить в течение 10 дней.

Для проведения сегодняшнего ЕГЭ подготовили 5,1 тысяч пунктов проведения экзаменов, около 39 тысяч аудиторий, а в 700 пунктах применят технологию печати контрольных измерительных материалов.

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Кроме того, за ходом проведения ЕГЭ следят около двух тысяч онлайн-наблюдателей, 22 тысячи общественных наблюдателей, более тысячи федеральных общественных наблюдателей и еще 140 федеральных инспекторов.

Ранее сообщалось, что на ЕГЭ по математике базового уровня было аннулировано 30 работ, а по русскому языку – 120. Это значительно меньше, чем в прошлом году.

ЕГЭ по математике базового уровня, который сдавали 1 июня, прошел без сбоев, утечек материалов и хакерских атак на официальные ресурсы. Как уточнили в Рособрнадзоре, математику сдавали 425 тысяч человек, из них порядка 414 тысяч – выпускники текущего года.

За ходом проведения ЕГЭ следили порядка 2 тысяч онлайн-наблюдателей, 18 тысяч общественных наблюдателей, более тысячи федеральных общественных наблюдателей и 140 федеральных инспекторов.

В 2015 году ЕГЭ по математике разделен на два уровня – базовый и профильный. Успешная сдача экзамена базового уровня позволит участникам получить аттестат и, при желании, подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.

Обязательный госэкзамен по русскому языку школьники сдавали 28 мая. Писали его 700 тысяч человек, из них 660 тысяч – выпускники текущего года, в Москве – около 60 тысяч выпускников.

Единый госэкзамен школьники в этом году будут сдавать в следующие дни:

8 июня – обществознание, химия;

11 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение"), физика;

15 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;

17 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение");

18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение").

На данный момент выпускники также сдали экзамены по литературе и географии. С их результатами можно ознакомиться на столичном портале госуслуг.