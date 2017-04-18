Двое российских военнослужащих погибли в Сирии – СМИ

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Zouhir Al Shimale

Двое российских контрактников погибли в Сирии, сообщает "Коммерсантъ".

Война в арабской республике унесла жизни 41-летнего Алексея Сафонова и 46-летнего Владимира Плютинского. По словам родственников Сафонова, они не знают подробностей случившегося. Алексея Сафонова похоронили на хуторе Почтовом в Ростовской области спустя две недели после случившегося.

Владимир Плютинский погиб в Тиасе недалеко от Пальмиры 12 февраля. Остальные подробности не раскрываются.