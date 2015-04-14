Власти остановили незаконные работы в здании Гаража Госплана

Фото: dkn.mos.ru/
Департамент культурного наследия столицы приостановил проведение незаконных работ на Гараже Госплана, который является объектом культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Мосгорнаследия обследовали объект на Авиамоторной улице и зафиксировали "факт возведения кирпичной надстройки", что является нарушением федерального и городского законов об охране памятников архитектуры.
"Пользователю объекта выдано предписание о приостановлении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность", – отметили в департаменте.
Кроме того, ведомство готовит документы для возбуждения административного дела в отношении пользователя здания.
Это здание является последним по времени постройки из сохранившихся архитектурных сооружений Константина Мельникова. Здание гаража является памятником архитектуры советского авангарда. В 1990 году, в связи со 100-летием со дня рождения Мельникова, гараж Госплана включен в Список объектов культурного наследия Москвы регионального значения.
