Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля 2015, 15:53

Культура

Власти остановили незаконные работы в здании Гаража Госплана

Фото: dkn.mos.ru/

Департамент культурного наследия столицы приостановил проведение незаконных работ на Гараже Госплана, который является объектом культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Мосгорнаследия обследовали объект на Авиамоторной улице и зафиксировали "факт возведения кирпичной надстройки", что является нарушением федерального и городского законов об охране памятников архитектуры.

"Пользователю объекта выдано предписание о приостановлении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, нарушить его целостность и сохранность", – отметили в департаменте.

Кроме того, ведомство готовит документы для возбуждения административного дела в отношении пользователя здания.

Гараж Госплана – здание гаража на Авиамоторной улице в Москве, построенное в 1936 году по проекту выдающегося архитектора Константина Мельникова в соавторстве с архитектором В. И. Курочкиным для автомобилей Госплана СССР.

Это здание является последним по времени постройки из сохранившихся архитектурных сооружений Константина Мельникова. Здание гаража является памятником архитектуры советского авангарда. В 1990 году, в связи со 100-летием со дня рождения Мельникова, гараж Госплана включен в Список объектов культурного наследия Москвы регионального значения.

Сайты по теме


объекты культурного наследия Мосгорнаследие культурное наследие строительство и реконструкция Гараж Госплана

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика