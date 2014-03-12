Форма поиска по сайту

12 марта 2014, 10:24

Две трети жителей ТиНАО обеспечат рабочими местами рядом с домом

Фото: ИТАР-ТАСС

Две трети жителей Новой Москвы избавятся от необходимости ежедневно ездить на работу в "старую" Москву благодаря созданию рабочих мест в ТиНАО. На этот показатель планируется выйти к 2035 году, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

В настоящий момент доля рабочих мест от численности населения Новой Москвы составляет 37,9 процента. К 2035 году власти планируют достигнуть показателя в 67 процентов, заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин в рамках выставки MIPIM-2014 в Каннах.

По словам Жидкина, для реализации плана властям необходимо организовать около миллиона новых рабочих мест в Троицком и Новомосковском административных округах.

Особая роль отводится "точкам роста" новых территорий. Ими в департаменте считают деловой центр в Коммунарке, Мосрентген, аэрокластер Внуково, наукоград Троицк, логистическую зону ЦКАД и Московской окружной железной дороги, а также Щербинку.

Ранее Жидкин подчеркивал, что объем инвестиций в развитие присоединенных территорий Москвы постоянно растет и к 2035 году достигнет 7 триллионов рублей.

Отметим, что в Новой Москве до конца 2016 года планируется возвести около 160 тысяч квадратных метров офисов классов А и B+. Это позволит организовать рабочие места для 16-26 тысяч человек.

новые территории стройкомплекс Москвы рабочие места Владимир Жидкин

