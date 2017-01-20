Москвичка Екатерина Тудегешева победила на чемпионате России по сноуборду

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Москвичка Екатерина Тудегешева одержала победу в параллельном слаломе на чемпионате России по сноуборду в Казани.
Двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева одолела бронзового призера олимпийских игр в Сочи Алену Заварзину и спортсменку из ХМАО Наталью Соболеву. Они заняли второе и третье места соответственно.
Среди мужчин в параллельном слаломе первым стал Дмитрий Логинов, который обошел двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда. Третье место в соревнованиях завоевал Станислав Детков.