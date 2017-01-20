Москвичка Екатерина Тудегешева победила на чемпионате России по сноуборду

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москвичка Екатерина Тудегешева одержала победу в параллельном слаломе на чемпионате России по сноуборду в Казани.

Двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева одолела бронзового призера олимпийских игр в Сочи Алену Заварзину и спортсменку из ХМАО Наталью Соболеву. Они заняли второе и третье места соответственно.

Среди мужчин в параллельном слаломе первым стал Дмитрий Логинов, который обошел двукратного олимпийского чемпиона Вика Уайлда. Третье место в соревнованиях завоевал Станислав Детков.

Помимо параллельного слалома, Екатерина Тудегешева выступает в параллельном гигантском слаломе и сноубордкроссе. Она завоевала золото чемпионатов мира в Арозе в 2007 году и в Стоунхеме в 2013 году, а также привезла бронзу из Канвондо в 2009 году.