Пять российских легкоатлетов признали вину в нарушении антидопинговых правил

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пять российских легкоатлетов признались в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Свою вину в нарушении антидопинговых правил признали: метательница молота Анна Булгакова, бегунья Антонина Кривошапка, толкательница ядра Евгения Колодко, метательница диска Вера Ганеева и прыгун с шестом Дмитрий Стародубцев.

В пробах этих спортсменов в разное время было обнаружено запрещенное вещество – дегидрохлорметилтестостерон. За нарушение антидопинговых правил легкоатлетов дисквалифицировали на два года: Булгакову с 29 марта 2017 года по 28 марта 2019 года, Кривошапку – с 7 сентября 2016 года по 6 сентября 2018 года, Колодко, Ганееву и Стародубцева – со 2 июля 2016-го по 1 июля 2018 года.

Кроме того, аннулированы результаты спортсменов в период отбора положительных проб.

Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.