Россиян не допустили к отбору на Паралимпиаду 2018 года

Фото: AP/Matt Dunham

Международный паралимпийский комитет (IPC) не согласился допустить российских спортсменов к отборочным соревнованиям на Паралимпиаду в Южной Корее, которая пройдет в 2018 году, передает РИА Новости.

Российские парламентарии встретились с руководством IPC в Бонне 10 марта. Встреча, которая длилась около двух часов, прошла в напряженной дружественной обстановке, рассказал вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), депутат Госдумы Олег Смолин.

Российская сторона выдвинула несколько предложений. Во-первых, допустить к квалификации тех спортсменов, которые не попали в доклад Макларена. Либо поступить по аналогии с международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и разрешить российским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях под нейтральным флагом.

Оба ключевых предложения отвергли, заявил Смолин.

По словам вице-президента ПКР, в IPC пообещали снять санкции с россиян при выполнении трех пунктов. Для этого необходимо восстановить аккредитацию РУСАДА, выполнить "дорожную карту" из 76 пунктов и наказать виновных в применении допинга.