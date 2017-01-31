Форма поиска по сайту

31 января 2017, 12:52

Культура

Вышел финальный трейлер мюзикла "Красавица и чудовище"

Видео: youtube/пользователь: Disney Movie Trailers

Disney Movie Trailers опубликовали финальный двухминутный трейлер мюзикла "Красавица и чудовище" с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях. Мировая премьера фильма состоится 15 марта 2017 года. В России "Красавица и Чудовище" выйдет в прокат на день позже.

Также в съемках приняли участие актеры Юэн Макгрегор, Йен Маккеллен и Эмма Томпсон. В записи саундтреков приняли участие Селин Дион, Ариана Гранде и Джон Ледженд.

Фильм стал игровой экранизацией мультфильма, созданного компанией Disney в 1991 году. Оригинальный саундтрек к нему также исполнила Селин Дион.

