На свадебной хронике 1904 года нашли Марселя Пруста в котелке

Видеохронику, на которой оказался запечатлен великий писатель XX века Марсель Пруст, обнаружили в Национальном центре документального кино во Франции пишет издание Le Monde.

Пруста можно увидеть на 37-й секунде записи: это человек в сером пальто и котелке, который спускается по лестнице во время свадебной церемонии. Бракосочетание его друзей проходило в церкви Мадлен в Париже. В отличие от всех остальных гостей, одетых в парадные смокинги и цилиндры, писатель пришел на праздник в повседневной одежде. Этот факт задокументирован в письмах и дневниках Пруста и его знакомых. На пленке видно, как гости свадьбы проходят торжественной процессией по ковровой дорожке. Марсель Пруст решил, по всей видимости, не ждать своей очереди и обходит толпу людей.

Обнаружил пленку профессор Жан-Пьер Сируа-Трахана из Университета Лаваля в Квебеке. По его словам, у персонажа, которого мы видим в хронике, не только физиологическое сходство с автором романа "В поисках утраченного времени", каким мы его знаем по фотографиям. Тот факт, что он присутствовал на свадьбе, придя туда в одиночестве, и выделялся из толпы своим внешним видом описан в различных документах.

Пока что это единственная видеохроника, на которой писатель запечатлен в движении. По словам профессора Сируа-Трахана одного мы еще о Прусте точно не знаем – то, как звучал его голос.

Марсель Пруст (1871 – 1922) – французский писатель, новеллист и критик, представитель модернизма в литературе. Получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи "В поисках утраченного времени", одного из самых значительных произведений мировой литературы ХХ века.

Недавно Музей современного искусства "Гараж" выпустил издание очерков Марселя Пруста о защите и сохранении культурных памятников.