Москвич Кристиан Костов представит Болгарию на конкурсе "Евровидение"

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16-летний музыкант из Москвы Кристиан Костов будет представлять Болгарию на песенном конкурсе Евровидение-2017, сообщает ТАСС.

О победе в отборочном туре на конкурс Кристиан узнал буквально за несколько дней до своего 17-летия, и эта новость стала для него, по его словам, "самым большим и волнующим подарком". На данный момент музыкант является самым юным участником конкурса в 2017 году, и, отмечает он, это его дополнительно мотивирует.

"Я хочу показать, что для выступления важно иметь большое сердце, талант и вдохновение", – подчеркнул Костов.

После выхода в финал болгарской версии музыкального телешоу "Икс-фактор" дебютный сингл Костова "Ты не для меня" поднялся на вершины болгарских музыкальных хит-парадов.

Кристиан родился в Москве, но по национальности он наполовину болгарин, наполовину – казах. На Евровидении этот факт ему пригодится – каждая страна определяет баллы участникам по сумме голосов, отданных телезрителями, а они, как правило, отдают предпочтение участникам по национальному признаку.

На конкурсе Кристиан Костов представит песню Beautiful mess, которая была написана интернациональной командой композиторов и продюсеров из Болгарии, Австрии, Швеции и других стран.

Ранее стало известно, что Россию на конкурсе "Евровидение-2017" будет представлять Юлия Самойлова.