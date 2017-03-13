Певец Эд Ширан снимется в "Игре престолов"

Фото: makinggameofthrones.com

Британский певец и обладатель "Грэмми" Эд Ширан появится эпизодической роли в сериале "Игра Престолов". Об этом создатели телешоу Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт рассказали в интервью Sky News.

Исполнительница роли Арьи Старк Мэйси Уильямс является давней поклонницей Ширана, и продюсеры планировали этот сюрприз еще несколько сезонов назад. Наконец, Бениоффу и Бретту удалось договориться с певцом. Подробности о его появлении в сериале пока держатся в секрете.

Таким образом, Ширан может стать третьим музыкантом, который примет участие в съемках сериала. Ранее это сделали солисты групп Coldplay и Snow Patrol.

Ранее сообщалось, что в сериале может появиться ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, но спортсмен опроверг эту информацию.

Также стало известно, что финальный сезон сериала "Игра престолов" будет состоять из шести эпизодов, а премьера седьмого сезона состоится 16 июля 2017 года.