Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября 2012, 09:30

Происшествия

Женщина погибла, попав под поезд на станции метро "Тушинская"

В метро за сутки погибли два человека. На станции метро "Тушинская" на рельсы упала женщина, а за несколько часов до этого на станции "Перово" под приближающийся состав спрыгнул мужчина

27 сентября, приблизительно в 00:30, на станции московского метрополитена "Тушинская" на рельсы под проходящий поезд упала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Поезд прибывал на станцию в направлении центра, когда под состав упала женщина средних лет. Причины и обстоятельства, при которых произошло ЧП, выясняются.

Напомним, что несколькими часами раньше произошел еще один трагический случай: на станции метро "Перово" на рельсы упал мужчина, предположительно, осуществляя попытку суицида.

несчастные случаи метрополитен чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика