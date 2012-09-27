Женщина погибла, попав под поезд на станции метро "Тушинская"

В метро за сутки погибли два человека. На станции метро "Тушинская" на рельсы упала женщина, а за несколько часов до этого на станции "Перово" под приближающийся состав спрыгнул мужчина

27 сентября, приблизительно в 00:30, на станции московского метрополитена "Тушинская" на рельсы под проходящий поезд упала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Поезд прибывал на станцию в направлении центра, когда под состав упала женщина средних лет. Причины и обстоятельства, при которых произошло ЧП, выясняются.

Напомним, что несколькими часами раньше произошел еще один трагический случай: на станции метро "Перово" на рельсы упал мужчина, предположительно, осуществляя попытку суицида.