17 августа 2015, 22:12

СК проводит проверку после гибели девушки на станции Новогиреево

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Восточный следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по факту гибели 17-летней девушки на станции Новогиреево Горьковского направления Московской железной дороги, сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Девушка погибла 7 августа.

По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и не услышала сигнала приближающегося скоростного поезда "Ласточка" сообщением Нижний Новгород - Москва. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце июня на платформе Новогиреево поезд насмерть сбил мужчину и женщину, когда те попытались перебежать пути перед приближающимся составом.

