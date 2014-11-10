Двух лесорубов обвинили в гибели всадницы в парке "Сокольники"

Рабочим, допустившим падение дерева на девушку, предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение двоим рабочим из парка "Сокольники", по вине которых дерево упало на всадницу, передает пресс-служба столичного управления СК.

Лесорубы обвиняются по статье "Причинение смерти по неосторожности", им может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, днем 7 ноября девушка, катавшаяся на лошади в парке "Сокольники", погибла из-за упавшего на нее дерева.

По данным правоохранителей, двое рабочих во время валки деревьев не огородили место проведения работ, и одно из них упало на всадницу.