При частичном обрушении здания на западе Москвы погиб один человек

На западе столицы человек погиб при обрушении здания, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах города.

Примерно в 15.35 спасателям поступила информация о частичном обрушении здания по улице Елены Колесовой. В результате инцидента погиб один человек. Тело мужчины спасатели извлекли из-под обломков.

