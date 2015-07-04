Форма поиска по сайту

04 июля 2015, 16:45

Происшествия

При частичном обрушении здания на западе Москвы погиб один человек

Фото: M24.ru/Александр Авилов

На западе столицы человек погиб при обрушении здания, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах города.

Примерно в 15.35 спасателям поступила информация о частичном обрушении здания по улице Елены Колесовой. В результате инцидента погиб один человек. Тело мужчины спасатели извлекли из-под обломков.

Ранее M24.ru сообщало о ЧП, которое произошло утром 26 июня у поворота на поселок Коммунарка, на 22-м километре Калужского шоссе.

При падении крана были повреждены как минимум две машины, пострадал крановщик, его госпитализировали.

несчастные случаи ЧП обрушения

