В Подмосковье утонул 16-летний подросток

Фото: ИТАР-ТАСС

В городе Наро-Фоминске Московской области проводится доследственная проверка по факту гибели утонувшего подростка.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, 29 июня 16-летний подросток прибыл в компании одноклассников на берег реки Нара, а затем прыгнул в воду. Молодой человек стал тонуть и непродолжительное время находился под водой, после чего его вытащили на берег и оказали первую помощь. Однако к моменту приезда скорой помощи подросток скончался. Отмечается, что купание в этом месте было запрещено. Погибший был гражданином Молдовы.

"Семья погибшего характеризуется по месту жительства положительно, жилищно-бытовые условия удовлетворительные, родители имеют на иждивении двух несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 1 июля СКР также сообщил о падении в пруд 4-летнего ребенка в Сергиево-Посадском районе Подмосковья. Пострадавшего удалось спасти.