Более 20 деревьев упали в Москве и области из-за ветра

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Сильный ветер повалил в столице и области свыше 20 деревьев. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

В результате непогоды были повреждены пять автомобилей. В то же время столичные аэропорты функционировали в штатном режиме. Однако 19 авиарейсов перенаправили на запасные аэродромы.

Во вторник, 30 августа вечером в столице и области начался ливень и поднялся сильный ветер, порывы которого достигали 15-20 метров в секунду. Городские службы были переведены на усиленный режим работы.

В среду, 31 августа, в Москве также местами возможны дожди. Воздух прогреется до +18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер до девяти метров в секунду.