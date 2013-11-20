В ходе рейда в торговом центре "Москва" задержаны более тысячи человек

Фото: ИТАР-ТАСС
Более тысячи человек доставлены в отделы полиции после рейда в торговом центре "Москва" в Люблино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Рейд проводится в рамках операции "Заслон 2". Накануне в рамках этой же операции сотрудники правоохранительных органов проверили рынок "Садовод". В отделения полиции было доставлено 728 граждан, которых проверили на причастность к ранее совершенным преступлениям и на законность пребывания на территории России.
На 20 нелегальных мигрантов были составлены административные протоколы по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в России". Материалы будут направлены в суд для решения вопроса об их депортации.
Ссылки по теме
- В ТЦ "Москва" задержана преступная группа, выводившая деньги в оффшоры
- Полиция выявила 20 нелегальных мигрантов на московском рынке "Садовод"
- Полицейские провели обыск в торговом центре "Москва"
Ранее стало известно, что в результате проверки в торговом центре "Москва" правоохранительные органы задержали членов преступной группы, подозреваемых в выведение денег в оффшоры.
Сайты по теме