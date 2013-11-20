Форма поиска по сайту

20 ноября 2013, 12:03

Общество

В ходе рейда в торговом центре "Москва" задержаны более тысячи человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Более тысячи человек доставлены в отделы полиции после рейда в торговом центре "Москва" в Люблино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Рейд проводится в рамках операции "Заслон 2". Накануне в рамках этой же операции сотрудники правоохранительных органов проверили рынок "Садовод". В отделения полиции было доставлено 728 граждан, которых проверили на причастность к ранее совершенным преступлениям и на законность пребывания на территории России.

На 20 нелегальных мигрантов были составлены административные протоколы по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в России". Материалы будут направлены в суд для решения вопроса об их депортации.

Ранее стало известно, что в результате проверки в торговом центре "Москва" правоохранительные органы задержали членов преступной группы, подозреваемых в выведение денег в оффшоры.

нелегалы торговые центры рейды

