10 марта 2017, 10:20

Экономика

Цены на нефть начали расти после спада из-за увеличения запасов в США

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже выросла на 0,65 процента и составила 52,53 доллара за баррель. Как сообщает "Интерфакс", такой слабый рост наблюдается после сообщения об увеличении объемов добычи "черного золота" в США.

В четверг, 9 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть Brent подешевела на 1,73 процента – до 52,19 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к 10 марта выросли всего на 0,73 процента и составили 49,64 доллара за баррель. Ранее цена фьючерсов упала почти на два процента – до 49,28 доллара за баррель. Это минимальный уровень с конца ноября.

Как отмечают специалисты, увеличение запасов и добычи нефти в США сводит на нет усилия государств, входящих в ОПЕК, по снижению избытка предложения на мировом рынке.

На прошлой неделе американская нефтегазовая компания Baker Hughes в очередной раз увеличила число буровых установок. В годовом выражении их число в США выросло на 267 штук или на 54,6 процента. Запасы нефти в штатах выросли на 8,2 миллиона баррелей и достигли рекордного уровня.

Между тем Россия в рамках венских договоренностей обязалась за первое полугодие 2017 года поэтапно снизить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки – до 10,947 миллиона баррелей с октябрьских 11,247 миллиона баррелей.

