Константин Цыганков рассказал, что будет с курсом рубля в августе

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля

Торги на Московской бирже 3 августа открылись резким снижением рубля по отношению к мировым валютам. Доллар подорожал более чем на рубль, по отношению к стоимости, зафиксированной на закрытии торгов в пятницу.

Однако американская валюта быстро скорректировалась и сейчас торгуется у отметки 62 рубля 50 копеек. Евро впервые с начала марта преодолел рубеж в 69 рублей, затем европейская валюта также немного снизилась, и сейчас ее цена – 68 рублей 55 копеек.

Эксперты связывают ослабление рубля с падением мировых цен на нефть и снижением Центробанком ключевой ставки до 11 процентов годовых, передает телеканал "Москва 24". По мнению экономического обозревателя Константина Цыганкова, в ближайшее время доллар может подняться до 63 рублей.

"Ближайшая цель для движения доллара – 63 рубля. Это цель краткосрочная. Вполне возможно, что такие показатели мы увидим уже на этой неделе. Долгосрочная цель – до конца или середины августа составит примерно 65 рублей за доллар, – уверен эксперт. – Вполне возможно, что в сентябре на фоне заявлений из-за океана о процентной ставке, доллар будет укрепляться, цены на энергоносители падать, что приведет к падению курса рубля".

По мнению Цыганкова, в сентябре доллар может стоить около 70 рублей.

Напомним, на 3 августа Центробанк Росси установил курс доллара – 62 рубля 46 копеек, а евро – 68 рублей 57 копеек. В последний раз такие курсы валют фиксировались в самом начале марта.

Что касается нефти, то стоимость топлива марки Brent в настоящее время опустилась ниже 51 доллара.