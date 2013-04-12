Форма поиска по сайту

12 апреля 2013, 15:37

Политика

Сергей Иванов избран главой попечительского совета музеев Кремля

Сергей Иванов. Фото: ИТАР-ТАСС

Руководитель администрации президента Сергей Иванов избран главой попечительского совета музеев Московского Кремля. Его кандидатура единогласно поддержана на заседании совета, информирует пресс-служба администрации Президента.

Попечительский совет музеев Московского Кремля создан по распоряжению президента в 2006 году В его нынешний состав помимо Сергея Иванова и гендиректора Елены Гагариной входят также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Ольга Голодец, Министр культуры Владимир Мединский, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.

В Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" входят Оружейная палата, Патриарший дворец с церковью Двенадцати апостолов, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церкви Ризположения, колокольни Ивана Великого и Успенской звонницы, а также Царь-пушка и Царь-колокол.

назначения Сергей Иванов Музеи Московского Кремля

