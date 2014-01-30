Все автобусы проходят тестирование отопительной системы - Михайлов

Евгений Михайлов рассказал о работе и планах "Мосгортранса"

Без тестирования отопительного оборудования ни один автобус не выходит на линии, сообщил в эфире радиостанции "Москва FM" генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

По его словам, в прошлом году были сотни жалоб на холод в транспорте, то в этом их десятки, при этом на линиях работают около 7 тысяч автобусов.

Из-за сильных морозов в Москве количество наземного транспорта увеличено на 20 процентов. На маршруты вышли дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи.

В период морозов пассажиропоток наземного транспорта резко увеличился. На остановках по утрам большое скопление людей, а на входе в салоны автобусов и троллейбусов собираются очереди. Москвичей просят заранее покупать билеты, чтобы не создавать давки и не задерживать посадку.