Новые социальные маршруты свяжут Москву с Павшинской поймой

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти планируют пустить дополнительные социальные маршруты общественного транспорта из микрорайона Павшинская пойма в Москву, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Так, с середины октября проводится мониторинг маршрутов: Павшинская пойма - метро "Митино", деревня Путилково - метро "Пятницкое шоссе", Павшинская пойма – остановка "Улица Ленина" в Красногорске.

"Для того чтобы понять востребован тот или иной маршрут, необходимо провести его обкатку, понять, каким будет пассажиропоток, нужны ли корректировки в трассе следования. Иными словами, понять логистику и уже после этого принимать окончательное решение", - отметил министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

Ведомство просит жителей оценить необходимость этих маршрутов. Свои предложения граждане могут сообщать по телефону горячей линии министерства 8(495)228-19-19.

Напомним, что в апреле от микрорайона Павшинская пойма до метро "Тушинская" был открыт первый социальный маршрут по регулируемым тарифам. До этого времени жители микрорайона пользовались только услугами нелегальных перевозчиков.