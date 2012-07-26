Трамваи по Шаболовке перестанут ходить по выходным из-за ремонта

ИТАР-ТАСС

На улице Шаболовка 28 июля начнется ремонт трамвайных путей, который продлится до 30 сентября 2012 года. В связи с этим закрывается движение трамваев, но только по выходным дням, говорится на сайте "Мосгортранса".

Изменения маршрутов:

Трамвай №26: ул. Серпуховской вал – Холодильный переулок – станция метро "Тульская" (до конечной остановки "Платформа ЗиЛ"). Этот маршрут заменит следование трамвая до Калужской площади;

Трамвай №47: конечная остановка – "Серпуховский вал" вместо Калужской площади;

Трамвай №14 отменяется.

"Мосгортранс" вводит дополнительные автобусные маршруты, чтобы не доставлять неудобств пассажирам:

Автобус №026: "Калужская площадь" – "Улица Дмитрия Ульянова";

Автобус №047: "Калужская площадь" – "Даниловский рынок".

1 и 2 сентября изменений маршрутов не будет.