Трамваи по Шаболовке перестанут ходить по выходным из-за ремонта

ИТАР-ТАСС
На улице Шаболовка 28 июля начнется ремонт трамвайных путей, который продлится до 30 сентября 2012 года. В связи с этим закрывается движение трамваев, но только по выходным дням, говорится на сайте "Мосгортранса".
Изменения маршрутов:
Трамвай №26: ул. Серпуховской вал – Холодильный переулок – станция метро "Тульская" (до конечной остановки "Платформа ЗиЛ"). Этот маршрут заменит следование трамвая до Калужской площади;
Трамвай №47: конечная остановка – "Серпуховский вал" вместо Калужской площади;
Трамвай №14 отменяется.
"Мосгортранс" вводит дополнительные автобусные маршруты, чтобы не доставлять неудобств пассажирам:
Автобус №026: "Калужская площадь" – "Улица Дмитрия Ульянова";
Автобус №047: "Калужская площадь" – "Даниловский рынок".
1 и 2 сентября изменений маршрутов не будет.
Ссылки по теме