Короткие автобусные рейсы запустили между ВДНХ и Ботаническим садом

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Короткие рейсы начали курсировать на автобусном маршруте № 33 с 25 ноября, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Автобусы № 33к курсируют от метро "ВДНХ" до метро "Ботанический сад", их трасса проложена по территории выставочного комплекса.

Пассажиры могут высадиться у станции "ВДНХ" на 2-м Поперечном проезде.

Короткий рейс по пути к "Ботаническому саду" делает остановки "Экспо павильон № 75, "Павильон "Центральный", "Дом культуры", "Павильон № 57 – Исторический парк "Россия – Моя история", "Лихоборская", "Метро "Ботанический сад".

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

На обратном пути пассажиры смогут выйти на станциях "Городская ферма", "Дворец бракосочетания", "Грушевая аллея", "Центральная аллея", "Монреальский павильон", "Метро "ВДНХ".

Короткие рейсы курсируют с 7:00 до 23:20 ежедневно.