Трамваи в Москве будут ходить с интервалом в одну минуту

Фото: ИТАР-ТАСС

Реконструкция трамвайных путей позволит сократить интервал движения вплоть до одной минуты, сообщил заммэра Москвы, глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, такой интервал движения трамваев способен улучшить дорожную ситуацию, сообщает "Комсомольская правда".

Кроме того, на некоторых участках трамваи будут дублировать маршрут метро. Например, маршрут № 7 будет следовать по путям от Каланчевской улицы до улицы Халтуринской, отметил Ликсутов.

Эти нововведения призваны разгрузить метро и предоставить людям альтернативу привычным средствам передвижения по городу.

Он добавил, что до конца года планируется выполнить трехлетний план по реконструкции более 200 километров путей – они станут менее шумными и более современными. В частности, деревянные шпалы заменят бетонными, что сделает трамвай более бесшумным.

Также до конца года будут подняты посадочные платформы, чтобы люди с ограниченными возможностями могли легче входить в вагон.