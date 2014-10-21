Линия скоростного трамвая свяжет метро "Шоссе Энтузиастов" и район Ивановское

Метро "Шоссе Энтузиастов" и район Ивановское свяжет скоростной трамвай

Столичные власти на заседании президиума правительства утвердили проект планировки первой линии скоростного трамвая. Она пройдет в Восточном округе и свяжет станцию метро "Шоссе Энтузиастов" и район Ивановское.

"Ориентировочно протяженность линии составит порядка шести с половиной километров. На рассматриваемом участке предлагается разместить шесть остановочных пунктов, в том числе 3,6 километра — новое строительство", - рассказал на заседании заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На новой линии появятся шесть остановок: станция метро "Шоссе Энтузиастов", "Стадион "Авангард", "Улица Новогиреевская", "Большой Купавенский проезд, "Свободный проспект" и "Ивановское". Она позволит сократить время подъезда к метро на 30-40 минут, подчеркнул Хуснуллин.

Строительство линии улучшит транспортное обслуживание 80 тысяч жителей районов Ивановское и Перово. Предполагается, что ежедневно скоростным трамваем будут пользоваться 105 тысяч пассажиров.

В "час пик" максимальный пассажиропоток в одном направлении составит 7,8 тысячи человек. Строительство участка снизит нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть районов Ивановское, Новогиреево, Измайлово и Перово примерно на 10-15%, а также улучшит экологическую обстановку в городе.

Напомним, что в 2017 году должен запуститься маршрут скоростного трамвая от района Северный до платформы "Лианозово" Савеловского направления МЖД и станции метро "Медведково", а также линия от Чертановской улицы в район Бирюлево Западное.

Скоростные трамваи также планируется запустить и на территории Новой Москвы. Они могут связать свяжет Курское и Киевское направления - пути проложат через Коммунарку. На присоединенных территориях новый транспорт планируется развивать за счет инвесторов.

Ранее сообщалось, что трамвайные линии в Москве будут проходить по выделенным эстакадам. В 2013 году было решено, что такой проект будет слишком дорогим, и надо прокладывать обычные наземные линии, по которым будут ездить современные составы.