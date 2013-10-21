Трамваи нового поколения появятся в столице в конце 2013 года

"Интервью": Евгений Михайлов о модернизации трамвайной сети

В ноябре 2013 года в столице появятся первые трамваи нового поколения, которые пройдут испытания на городских дорогах. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Первый трамвай придет в ноябре месяце уже, который нам просто отдадут на испытание, чтобы он поездил по улицам города и чтобы жители его видели и смогли тоже его оценить", - пояснил Евгений Михайлов.

Кроме того, до конца года в столице появится еще два новых низкопольных трамвая, которые также пройдут испытания. "В самых тяжелых условиях испытаем, проверим, как работает система, как работает трамвай, чтобы принять решение о дальнейшей эксплуатации этого подвижного состава в городе", - отметил Евгений Михайлов.

"В начале следующего года мы должны получить первые из 120-ти трамваев по контракту с компанией Уралтрансмаш. Они делают свой трамвай совместно с польской компанией Песо", - сообщил гендиректор Мосгортранса. Он добавил, что все трамваи Москва получит в течение 2014-2015 годов.

По его словам, сейчас в столице все трамваи так или иначе старые. Однако в этом году было небольшое обновление подвижного состава: город закупил 67 новых трамваев, у которых средняя часть низкопольная, а передняя и задняя подняты над уровнем земли.