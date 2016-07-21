В Подмосковье более 60% пассажиров пользуются картой "Стрелка"

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Более 60 процентов пассажиров Подмосковья оплачивают проезд картой "Стрелка", сообщает Агентство "Москва".

По словам генерального директора ООО "Единая транспортная карта "Стрелка" Павла Буяджи, более 1,3 миллиона человек владеют картами "Стрелка".

"На сегодняшний день картой оплачено более 155 миллионов поездок. В среднем сейчас ежедневно "Стрелкой" оплачивают более 800 тысяч поездок, что говорит о популярности данного инструмента оплаты проезда", – сказал Буяджи.

Кроме того, в скором времени пополнить баланс "Стрелки" можно будет с помощью электронных кошельков Visa Qiwi Wallet и "Яндекс.Деньги".

Карта "Стрелка" действует на территории Московской области с 1 февраля 2015 года. Ей можно оплатить проезд на всем государственном общественном транспорте Подмосковья и практически во всех частных автобусах и маршрутках. Кроме того, на "Стрелку" можно записать поездки на электрички.

"Москва в цифрах": Две карты в одной

В начале июня начали выпускать объединенную карту "Тройка" и "Стрелка". Купить такой проездной можно на вокзалах и автовокзалах, а также в кассах столичной подземки. Карты можно использовать для проезда на общественном транспорте Москвы и области.

Стоит новая карта 200 рублей, из них 80 рублей – это залог за карту, а 120 сразу зачисляются на счет. Баланс каждого из двух приложений нужно пополнять отдельно.

Пополнить транспортную карту "Стрелка" с приложением "Тройка" можно в кассах ГУП МО "Мострансавто", в отделениях Почты России Московской области, с банковской карты, электронными деньгами, с баланса сотового или через личный кабинет на сайте и мобильное приложение "Стрелки".