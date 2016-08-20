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20 августа 2016, 02:29

Наземный транспорт

Брошюры с новой схемой движения общественного транспорта раздадут на 50 ТПУ

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На 50 ТПУ и смежных станциях метро пассажирам будут раздавать брошюры с новой схемой движения общественного транспорта в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в транспортном комплексе.

Всего до конца года планируется раздать порядка 1,5 миллиона брошюр.

На каждом ТПУ будут работать по три промоутера, которые будут раздавать брошюры, а также инструктировать пассажиров о маршрутах наземного городского транспорта
Кроме того, более чем 7,4 тысячи остановок общественного транспорта будет размещена информация о новых маршрутах и изменениях в движении наземного транспорта после ввода новой модели.

В рамках новой модели частные перевозчики берут на себя обслуживание городских маршрутов и работают в полном соответствии с городскими стандартами. Пассажиров возит современный транспорт, к оплате принимаются только городские билеты, все льготы пассажиров учитываются.

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