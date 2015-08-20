Маршрут автобуса Тропарево – Поселок Киевский стал короче

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

С 20 августа маршрут автобуса № 1002 Тропарево – Поселок Киевский укорачивается до станции метро "Тропарево", сообщает пресс-служба Мосгортранса. Это улучшит транспортное обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского административных округов.

Теперь автобусы будут следовать от поселка Киевский до метро "Тропарево". Движение по Тропаревской улице и улице Академика Анохина отменяется.

Напомним, за пять лет парк наземного городского транспорта обновился на 75 процентов. С 2010 года для города было куплено почти 5 тысяч автобусов. В этом году планируется преобрести еще около 200 автобусов, троллейбусов и трамваев.

В этом году уже закупили 150 низкопольных автобусов ЛиАЗ-621322, рассчитанных на 146 пассажиров, и 100 низкопольных автобусов Mercedes Benz Conecto, каждый из которых вмещает 85 пассажиров. Они оснащены двигателями Евро-5, системами климат-контроля и ГЛОНАСС, электронными информационными табло, а также адаптированы для маломобильных групп граждан.