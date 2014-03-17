В апреле в столице пройдет парад трамваев

Фото предоставлено пресс-службой ГУП "Мосгортранс"

Парад трамваев пройдет в Москве 12 апреля на Чистопрудном бульваре. Как рассказали M24.ru в ГУП "Мосгортранс", праздничные мероприятия намечаются в связи со 115-летием московского трамвая. Москвичи смогут прокатиться в старинном транспорте, в подвижном составе будут работать аниматоры в исторических костюмах. В конце марта также будет объявлен конкурс граффити на лучшее оформление трамвая.

Напомним, первый электрический трамвай пустили в Москве 7 апреля 1899 года по Нижней и Верхней Масловке. В 2014 году этот день выпадает на понедельник. Поэтому праздник решено провести в субботу, 12 апреля. На Чистопрудном бульваре стартует парад трамваев, в подвижном составе и на улице будут работать около 40 аниматоров. Для них организаторы мероприятия арендуют костюмы разных эпох. Москвичам будут раздавать воздушные шарики. Трамваи заранее оборудуют флажками.

Уже 21 марта ГУП "Мосгортранс" публично объявит о проведении конкурса граффити на лучшее оформление трамвая. Победитель презентует преобразованное транспортное средство во время праздника, 12 апреля. Подробная программа праздника, маршрут парада и модели трамваев, которые в нем будут участвовать, пока не разглашается. "Программа появится на официальном сайте "Мосгортранса" 1 апреля", - уточнили в ГУП.

На все мероприятия организаторы планируют потратить до 2 млн рублей.

Эксперты поддержали выбор Чистопрудного бульвара в качестве площадки для мероприятий, посвященных 115-летию московского трамвая. "По Бульварному кольцу всегда ходили трамваи. Это один из старейших видов транспорта. Лишний раз об этом напомнить, на мой взгляд, правильно", - сказал завкафедрой транспортной телематики МАДИ Владимир Власов.

Он добавил, что на Чистопрудном бульваре курсируют трамваи старейшего трамвайного депо имени Апакова, которому в этом году исполняется 105 лет. Составы депо курсируют по маршрутам 1, 3, 14, 16, 22, 26, 39, 47 и А ("Аннушка").

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков предположил, что Чистопрудный бульвар выбран как самое близкое место к центру города, где курсируют трамваи. "Москвичи должны знать историю, в том числе, отдельных видов транспорта. Когда был парад старых троллейбусов, многие москвичи приехали на праздник с детьми", - рассказал он.

Напомним, в ноябре прошлого года в центре Москвы прошел парад троллейбусов. Шествие посвятили 80-летию первой в Москве троллейбусной линии. Тогда по улицам столицы проехали троллейбусы, которые в разные времена работали на линиях Москвы, а также современные модели.

Кирилл Янков полагает, что Москве необходим также постоянный музей общественного транспорта.

Фонд "Городские проекты" вносил предложение о воссоздании музея пассажирского транспорта Москвы. Они предлагали организовать площадку на территории комплекса 4-го троллейбусного парка на улице Лесная, дом 20. Координатор фонда "Городские проекты" Ирина Правниченко рассказала M24.ru, что проект пока находится на рассмотрении у московских властей. В конце февраля 2014 года департамент транспорта ответил фонду "Городские проекты" (письмо есть в распоряжении M24.ru), что здание на Лесной до сих пор работает как транспортное предприятие, поэтому, прежде чем передать его музею, нужно найти место для "перебазирования парка на новую территорию". Пока в Москве сохранены все модели подвижного состава трамваев, которые когда-либо выходили в рейс в столице. Самый старый экспонат – конка 1874 года – это вагон, который по рельсам тянули лошади.

Наталья Савельева