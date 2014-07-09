Москвичей попросили оценить новые автобусные маршруты

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Власти Москвы предлагают москвичам оценить необходимость новых маршрутов наземного транспорта в столице. На "суд" жителей города вынесены лучшие из маршрутов, разработанных самими же москвичами в рамках краудсорсинг-проекта. Соответствующий опрос появился в приложении "Активный гражданин" и на сайте проекта.

Пользователи могут оценить новый автобусный маршрут в одном из округов или во всех сразу. При этом в каждом округе представлен лишь один маршрут общественного транспорта. Так, в ЮЗАО предлагается организовать автобусный маршрут "Метро "Новые Черемушки" - "Метро "Каховская (улица Большая Юшуньская)", в ЮВАО автобус планируют пустить от Васильцовского стана до метро "Текстильщики", а в ЮАО - от 3-его Павелецкого проезда до метро "Пролетарская". В Центральном административном округе новый маршрут может пройти от Рижского вокзала до Трубной площади, в СЗАО - от метро "Планерная" до метро "Волоколамская", в САО - от метро "Войковская" до метро "Водный стадион", в ЗАО - от Солнцево до метро "Кунцевская", в ВАО - от метро "Щелковская" до метро "Медведково". В СВАО же жителям предлагается оценить необходимость внутрирайонного маршрута в Отрадном. По каждому предлагаемому маршруту можно посмотреть карту.

Как работает приложение "Активный гражданин"

Кроме того, "активных" граждан попросят ответить на вопрос, как часто они пользуются городским наземным общественным транспортом.

Напомним, что краудсорсинг-проект "Наши маршруты" стартовал 21 мая. В нем могли принять участие все пользователи, которые заранее прошли регистрацию и были отобраны модераторами. По каждому из девяти рассматриваемых округов было проведено голосование среди участников проекта, в результате чего были отобраны предложения-победители, набравшие наибольшее число голосов в своем округе по каждому направлению.

В рамках проекта москвичи предложили более полутора тысяч идей по организации маршрутов общественного транспорта. В результате было отобрано 9 концепций по теме "Новые автобусные связи": по одной на каждый округ, кроме ТиНАО и ЗелАО.

Авторы всех лучших идей по каждому округу и в рамках каждого направления проекта уже в ближайшее время станут обладателями эксклюзивной подарочной карты "Тройка". Кроме того, авторы самых популярных идей, за которые проголосовали пользователи, получат возможность стать экспертами по созданию новой маршрутной сети столицы в департаменте транспорта.