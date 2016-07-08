Как объехать "Выхино". Маршруты автобусов

Из-за утреннего пожара на станции метро "Выхино" временно нет движения от "Котельников" до "Текстильщиков" в обоих направлениях. Для пассажиров запущены маршруты автобусов "М" с остановками у всех станций закрытого участка.

Автобусы проследуют по следующему маршруту: станция метро "Текстильщики" – улица Академика Скрябина – Рязанский проспект – улица Хлобыстова – Рязанский проспект – Лермонтовский проспект – Хвалынский бульвар – Привольная улица – Саранская улица – улица Генерала Кузнецова – Новорязанское шосее (станция метро "Котельники").

Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты и пользоваться альтернативными видами транспорта.