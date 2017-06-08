Информационные табло остановок оснастили кнопками для слабовидящих

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Информационные табло на остановках общественного транспорта оснастили кнопками для слабовидящих людей, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Нажав на кнопки, можно услышать прогноз прибытия автобусов и троллейбусов.

В рамках пилотного проекта, который продлится два месяца, устройства разместили на двух остановках – "Центральный дом культуры "ВОС" на улице Куусинена и "Метро "Алексеевская" на проспекте Мира. Причем выбрали их сами представители Всероссийского общества слепых.

Ярко-желтый корпус кнопки находится на опоре информационного табло на уровне плеч. Чтобы устройство было легче найти, его оснастили маяком, издающим щелкающий звук.

При нажатии на кнопку воспроизводится вся информация о маршруте, прибытие которого ожидается быстрее других. При повторном нажатии озвучивается прогноз прибытия следующего транспортного средства.