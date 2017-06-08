Форма поиска по сайту

Новости

08 июня 2017, 11:58

Транспорт

Информационные табло остановок оснастили кнопками для слабовидящих

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Информационные табло на остановках общественного транспорта оснастили кнопками для слабовидящих людей, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Нажав на кнопки, можно услышать прогноз прибытия автобусов и троллейбусов.

В рамках пилотного проекта, который продлится два месяца, устройства разместили на двух остановках – "Центральный дом культуры "ВОС" на улице Куусинена и "Метро "Алексеевская" на проспекте Мира. Причем выбрали их сами представители Всероссийского общества слепых.

Ярко-желтый корпус кнопки находится на опоре информационного табло на уровне плеч. Чтобы устройство было легче найти, его оснастили маяком, издающим щелкающий звук.

При нажатии на кнопку воспроизводится вся информация о маршруте, прибытие которого ожидается быстрее других. При повторном нажатии озвучивается прогноз прибытия следующего транспортного средства.

Электронные табло с информацией о времени отъезда автобуса и его маршруте появились на всех столичных автовокзалах.

Также на московских улицах установили навигационные щиты, ведущие к автовокзалам, а на схеме метрополитена появилось их расположение.

наземный транспорт остановки слабовидящие информационные щиты Мосготранс

Главное

