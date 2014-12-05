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Наземный транспорт

05 декабря 2014, 13:59

Переход к новой системе частных перевозок завершится в сентябре 2015 года

наземный транспорт частные перевозчики

Первый частный перевозчик по госконтракту заработает в СЗАО летом

Переход к новой системе частных перевозок завершится в сентябре следующего года. Об этом сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, передает корреспондент M24.ru.

"Переход к новой системе частных перевозок произойдет в семь ключевых этапов и завершится в сентябре 2015 года", - сказал Ликсутов. Чиновник добавил, что число частных перевозчиков, которое на данный момент составляет 30%, может быть увеличено, если система себя хорошо зарекомендует.

При этом первый частный перевозчик по госконтракту начнет работу в Москве летом 2015 года. Автобусные маршруты появятся в Северо-Западном административном округе.

Глава ведомства также отметил, что частные автобусные перевозчики самостоятельно будут принимать решение об установке турникетов в салонах автобусов.

"Сами перевозчики будут принимать решение, устанавливать турникеты или не устанавливать", - сказал Ликсутов. Он пояснил, что в контрактах будет предусмотрено дополнительное вознаграждение за увеличение пассажиропотока.

Кроме того, Максим Ликсутов отметил, что правительство Москвы поддерживает таксомоторные компании и частных перевозчиков, которые будут инвестировать в транспорт. "С 2010 года действует программа компенсации части расходов компаниям, которые занимаются таксомоторными перевозками. Мы рассмотрим возможность принятия дополнительных мер, направленных на развитие такси", - сказал он.

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Ранее M24.ru сообщало, что Сергей Собянин дал старт модернизации городских автобусных перевозок. В частности, для столицы закупят новые автобусы на сумму около 10 миллиардов рублей.

В свою очередь, глава департамента транспорта Максим Ликсутов заметил, что властям нужно навести порядок в сфере коммерческих перевозок. "Также мы должны создать условия, чтобы частные компании инвестировали в обновление парка. Первый конкурс, на котором выберут перевозчика на 5 лет, пройдет уже в декабре. Лот - маршруты северо-запада. Перевозчик приступит к работе летом 2015 года", - заявил Ликсутов.

Напомним, что эксперимент по интеграции маршруток в городскую систему пассажирского транспорта начался с 8 сентября. На четырех маршрутах "Автолайна" можно пользоваться едиными проездными билетами городского пассажирского транспорта. В эксперименте задействованы 30 машин, в каждой установлены валидаторы билетов.

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