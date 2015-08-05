До аэропорта Домодедово могут запустить скоростной трамвай

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

На территории аэропорта Домодедово собираются построить станцию для скоростного трамвая. Она появится в рамках строительства первого участка линии легкорельсового трамвая "Подольск-Домодедово-Раменское", сообщил начальник главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко. Протяженность ответвления к аэропорту составит три километра.

"Планируется специальный заход к строящемуся терминалу аэропорта Домодедово. Сейчас Домодедово делает проект планировки развития аэропорта в рамках федеральной целевой программы. Утверждать этот проект планировки будет Росавиация. В течение где-то одного-полутора месяцев Росавиация может утвердить этот проект. Сейчас он разработан, находится на завершающей стадии согласования", - приводит слова Гордиенко Агентство "Москва".

Напомним, строительство легкого метро в Московской области собираются начать уже в 2017 году. В следующем году завершится его проектирование, сообщил ранее Вячеслав Гордеенко.

В Подмосковье появится легкое наземное метро

"В 2017 году, по крайней мере, такие задачи стоят, мы можем выйти уже на строительство первого участка - от микрорайона "Кузнечики" до платформы "Весенняя", – отметил он.

Затем метро пойдет до Домодедова и Раменского и выйдет на присоединенные территории. Протяженность первого участка составит около 60 километров, а доехать от Подольска до Домодедова можно будет за полчаса. Скоростной трамвай будет ходить со скоростью до 80 километров в час, а расстояние между остановками составит пять-семь километров.

В результате нагрузка на радиальные железнодорожные линии снизится на 15 процентов. Время пути между крупными городами и аэропортами должно сократиться в два-три раза. Протяженность "легкого" метро составит 245 километров. По наземному областному метро пустят современные, комфортные поезда, оборудованные для маломобильных пассажиров.