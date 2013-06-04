Городским велопрокатом воспользовались 2,5 тысячи человек

Фото: M24.ru

Новый проект столичных властей "Велобайк" набирает популярность среди москвичей. В первые 4 дня работы городских велопрокатов их услугами воспользовались около 2,5 тысяч человек. При этом на сайте velobike.ru уже зарегистрировалось вдвое больше – 5 тысяч пользователей.

Больше всего жители столицы брали велосипеды на прокат в субботу 1 июня — около 1,5 тысяч, в воскресенье поездок было около 1 тысячи. В день до официального открытия проката — 31 мая — было совершено почти 700 поездок.

Самым популярным тарифом стал прокат ситибайка на 1 день, его купили около 2 тысяч пользователей, абонемент на месяц приобрели более 400 человек, а на сезон — более 500, сообщает пресс-служба партнера проекта "Банка Москвы".

При этом организаторы уже подсчитывают первые потери. Так, на данный момент 15 велосипедов попали в ремонт, многие из которых них подверглись вандализму. Кроме того, по состоянию на 3 июня зафиксировано 4 кражи велосипедов со станций - похитители отпиливали парковочные штифты, которые соединяют велосипеды с парковкой. По этим фактам составлено заявление в полицию.