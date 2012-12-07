В Финляндии придумали наушники от зимней депрессии

Световые наушники помогут в борьбе с сезонной депрессией

Финские исследователи создали устройство, улучшающее зимой тонус – оно представляет из себя наушники с лампами. По мнению разработчиков, гаджет может улучшать настроение, воздействуя светом на клетки.

Исследователи исходили из того, что зимой люди сильнее подвержены депрессии, апатии, сонливости в виду недостатка ультрафиолетовых лучей. В умеренных дозах этот недостаток может возмещать солярий или же поездки в жаркие страны.

Теперь для борьбы с зимней хандрой можно использовать и новый гаджет. Внешне он похож на MP3-плеер, но в наушники вместо динамиков встроены специальные лампы. Свет воздействует на клетки организма, в котором активнее начинает вырабатываться серотонин, меланин и дофамин – эти вещества отвечают за настроение, регулируют циклы сна и бодрствования.

Уже продано более 25 тысяч таких аппаратов, каждый стоит около 200 евро. Между тем врачи не устают напоминать, что лучшими средствами от депрессии являются спорт и правильное питание.