Для инвесторов технопарки станут привлекательнее промзон - Бочаров

Фото: m24.ru / Михаил Сипко

В Москве в ближайшее время появятся новые технопарки. По мнению руководителя столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Олега Бочарова, эти территории будут более привлекательны для инвесторов, чем необорудованные промзоны, сообщает пресс-служба ведомства.

"Технопарки будут более конкурентоспособны по сравнению с обычными промзонами и станут более привлекательными для частных инвестиций даже по сравнению с коммерческим сектором. Небольшая инновационная компания скорее пойдет в технопарк, чем в стандартный бизнес-центр или необорудованную промзону", - отметил Бочаров.

По словам Бочарова, в технопарке компании могут получить льготы и поддержку от государства, а также дополнительные услуги от управляющей компании данного конкретного технопарка. Например, управляющие компании могут предоставлять финансовые и юридические консультации, способствовать резидента в продвижении их товара и так далее.

"Взаимодействие государства с негосударственными компаниями и стимулирование их к развитию своих территорий именно под научные разработки и производство - важнейшая часть политики города в сфере промышленности", - добавил глава ведомства.

Какие льготы предоставляют технопаркам

Льготы от города, напоминают в ведомстве, получает как управляющая компания технопарка, так и ее резиденты. Первым предоставляется сниженный налог на землю, вторым город субсидирует проценты по кредитам на приобретаемое ими оборудование. И те, и другие, кроме того, освобождаются от налога на имущество.

Отметим, что, поощряя инновационные и высокотехнологичные компании, объединенные в кластерах, столица постоянно развивается.

"Мы уходим от малоэффективных разрозненных предприятий, объединяя их в динамичные структуры будущего - промышленные кластеры с доминирующим представительством частного капитала. Такие кластеры удобны тем, что могут объединять резидентов и арендаторов по отраслевому принципу, усиливая их связь с наукой и развитием того или иного направления", - отметил Бочаров.

Напомним, что в декабре в столице появился седьмой по счету технопарк. "Калибр" расположится на земельном участке в 9 гектаров на северо-востоке Москвы. Технопарк планирует привлечь за 10 лет 51 резидента, объем вложений в развитие имущественного комплекса составит 300 миллионов руб. Всего планируется создать около 900 рабочих мест для специалистов.

Как компании получить статус технологического парка

Отметим, всего в Москве действует шесть специализированных промышленных территорий: технополис "Москва", технопарки "Слава", "Строгино", "Мосгормаш", "Сапфир", "ВИЗБАС". Кроме того, в данный момент достраивается технопарк МФТИ.

Инвестиции компаний-арендаторов в создание высокотехнологичных производств и лабораторий в 2012-2014 годах составили 10 миллиардов рублей. Общий объем налоговых поступлений в бюджет Москвы в этом году составит порядка миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, к 2017 году в Москве могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Статус резидента технопарка дает компаниям право на налоговые льготы: освобождение от налога на имущество и пониженную (до 13,5%) ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.