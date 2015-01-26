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Наука

26 января 2015, 13:06

К Земле приблизился большой астероид

наука угрозы наблюдения астероид приближение

Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин

В ночь на вторник около Земли пролетит огромный астероид. Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние 1,2 миллиона км, однако угроз для человечества он не представляет, сообщают в NASA.

Астероид, который назвали 2004 BL86 может стать самым крупным небесным телом, приблизившимся к Земле за последние годы. Следующее такое явление ученые ожидают лишь в 2027 году.

Близость астероида, диаметр которого составляет полкилометра, впрочем, не несет опасности для планеты и ее обитателей. Увидеть небесного странника можно будет с помощью телескопа или мощного бинокля. Ожидается, что астероид будет хорошо виден из стран Америки, Африки и Европы.

Отметим, астероид 2004 BL86 был открыт 30 января 2004 года. NASA регулярно открывает, отслеживает и классифицирует астероиды и кометы. Программа околоземных обнаруживает эти объекты, дает им характеристику и оценивает, насколько они опасны для нашей планеты. Опасными считаются небесные тела, которые достигают 150 и более метров по диагонали. При падении они могут вызывать на Земле серьезные разрушения.

Ранее в Роскосмосе сообщили о новом опасном для Земли астероиде. Его размеры больше, чем у знаменитого Апофиса. Этот космический странник, названный в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, в 2004 году изрядно напугал человечество. В прошлом году ученые наконец установили, что он пролетит мимо.

Новый астероид более 350 метров в диаметре. По оценке специалистов он пролетит мимо Земли через три года.

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